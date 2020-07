Ministrul Sănătății consideră că, pentru moment, România nu este în pericol să revină la starea de urgență. Cu toate acestea, Nelu Tătaru recomandă să fim precauți în continuare.

„Nu văd în acest moment un pericol pentru starea de urgență, dar recomand în același timp menținerea și păstrarea acelor precauţii. Nu putem să discutăm doar noi, dumneavoastră şi cu mine, de ce ar trebui să facem sau un adevărat prăpăd care ar putea veni, nu! În acest moment, gestionăm situația, locurile sunt în Terapie Intensivă, vizualizăm o relaxare atât a populației civile, cât şi a personalului medical într-o oarecare măsură şi recomand în continuare păstrarea acelor precauţii. După cum aţi văzut, când am venit, am intrat în corturi, am intrat în unitățile de primiri urgențe pentru a vedea cum se manifestă personalul și cât de aglomerat este. Dacă nu am văzut aglomeraţie, am văzut un pic de relaxare în partea personalului medical”, a spus ministrul.

Pe de altă parte, Nelu Tătaru consideră că țara noastră a ieșit prea repede din starea de urgență. Dacă ar mai fi fost menținută două săptămâni, ministrul consideră că România era acum pe o pantă descendentă.

„Ştiţi cum e, dacă mai mențineam măcar două săptămâni starea aceea (starea de urgență – n.red.) pe care o aveam, poate acum eram la baza pantei descendente. Ne-am grăbit cred să recomandăm politic anumite anumite idei, anumite idei care s-au perpetuat, precum bagatelizarea ce a fost, efortul de peste trei luni de zile, precum și neîncrederea în existența unui virus. Poate că noi suntem subiectivi, dar cei din exteriorul ţării noastre nu sunt aşa subiectiv, sunt obiectivi şi vor lua decizii în privinţa noastră”, a declarat Nelu Tătaru.

De vină pentru ieșirea din starea de urgență mai repede decât ar fi trebuit sunt de vină anumiți politicieni care au încercat să „acapareze un punctaj politic”, consideră Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru.

„La o parte a eșichierului politic, care a ținut să acapareze un punctaj politic, tocmai pentru sănătatea românilor, pe suferința oamenilor, pe cei peste 1.800 de decedați sau pe un corp medical care acum, în momentul ăsta, dacă vreți să vă spun sincer, îi văd deznădăjduiți pentru o muncă care nu numai că nu a fost apreciată, dar în momentul ăsta chiar se calcă pe acea muncă, forţând un pic şi efortul şi răbdarea lor”, a precizat ministrul.