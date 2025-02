Aceasta este regula de aur pe care niciun șofer începător nu o știe! Titi Aur a spus că, potrivit Codului Rutier, șoferii care au mai puțin de un an de experiență trebuie să conducă cu 20 km/h mai încet decât limita de viteză permisă pentru vehiculele lor, în afara localităților. Totuși, foarte puțini șoferi respectă această regulă, iar poliția nu pare să aplice sancțiuni pentru încălcarea ei.

El a explicat că aceasta este o regulă care are sens, deoarece șoferii începători nu sunt la fel de abili și riscul de a pierde controlul asupra mașinii este mai mare. De asemenea, a menționat că, de multe ori, chiar și atunci când respectă viteza legală, sunt depășiți de alți șoferi care au semnul de începător pe mașină, semn că nu respectă legea.

Titi Aur a adăugat că mulți șoferi încărcă semnul de începător și nu îl scot, chiar dacă șoferul cu experiență este cel care conduce.

„Este lege, este regulă, trebuie să mergi mai încet. Aşa cum atunci când mergi cu remorca ar trebui să mergi cu 10 km/h mai încet decât limita legală pentru acel vehicul. Doar în afara localităţii, să ne înţelegem. E o regulă care nu e aplicată, din păcate, la noi, aşa cum se întâmplă cu multe alte reguli, dar care are multă logică.

Şoferul începător este mai puţin abil, riscul să scape maşina de sub control e mai mare. Dar nu se respectă, din contră. De multe ori am păţit să merg regulamentar şi să fiu depăşit de maşini care au acel semn de începător. E foarte adevărat că mai sunt şi maşini care au acel semn pentru că un membru al familiei este începător, iar celălalt nu mai dă semnul jos.

Am păţit şi eu, cred că toţi am păţit, să mergem cu viteza legală şi să te depăşească unul cu semn de începător. Şi e clar că el are, în cazurile astea, peste viteza legală. Dar e o lege pe care nu o aplică mai nimeni”, a explicat el la DC Conducem.