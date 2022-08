În scenariul prezentat de ruși, citat de Ria Novosti, norul radioactiv ar acoperi integral Republica Moldova, jumătate din România și părți din Belarus, Slovacia, Germania și Polonia.

Specialiștii ruși din cadrul Ministerului Apărării acuză Kievul pentru acțiunile militare din zona centralei de la Zaporojie și amenință că „poate apărea o situație similară” cu cea de la Cernobîl.

Rușii susțin că în situația în care generatoarele de rezervă ar ceda, într-o situație „extraordinară”, reactorul se va supraîncălzi și „distrugerea instalațiilor de la reactor în cea mai mare centrală din Europa ar duce la eliminarea în atmosferă a substanțelor radioactive care s-ar răspândi pe sute de kilometri”.

Purtătorul de cuvânt al ministerului rus al Apărării a mai vorbit și despre consecințele catastrofale ale unei explozii la centrala de la Zaporojie: „O astfel de situație extraordinară va duce la o migrație în masă a populației și va avea consecințe mult mai catastrofale decât criza energetică care se apropie”.

Oficialul rus a amintit și de consecințele exploziilor de la Cernobîl sau Fukushima. În primul caz au murit nu mai puțin de 4000 de oameni și peste 5,5 milioane de oameni au avut de suferit din cauza radiațiilor care au afectat 20 de țări europene. În cazul accidentului de la Fukushima, spune generalul rus, conform Ria Novosti, peste 500.000 de oameni au fost evacuați.

În timp ce tensiunile continuă să crească în jurul centralei nucleare Zaporojie, cea mai mare din Europa, oamenii de știință de la Institutul Ucrainean de Hidrometeorologie au simulat răspândirea radiațiilor în urma unui dezastru nuclear.

Oamenii de știință au descoperit că, ținând cont de condițiile meteorologice din ultimele zile, emisiile radioactive ar putea ajunge în nord până la Marea Baltică, traversând Estonia, Letonia, Lituania și Polonia, precum și Belarus.

De asemenea, norul radioactiv ar putea ajunge și în Moldova, România, Serbia, Slovacia, Ungaria și Republica Cehă.

In case a nuclear disaster at Zaporizhzhia nuclear power plant occurred on Aug 15-18, this is how the released airborne radioactive contaminants would probably get dispersed – Ukrainian hydrometeorological institute pic.twitter.com/1dQLcCtt1u

