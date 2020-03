Probleme foarte mari pentru Smiley și Gina Pistol din cauza coronavirusului. Cele două vedete sunt la autoizolare de pe data de 14 martie, de când artistul s-a întors din SUA, acolo unde criza epidemiologică este mult mai gravă decât în România.

Smiley s-a separat de Gina Pistol

Revenit de curând de peste Ocean, Smiley s-a autoizolat alături de alături de doi dintre colegii săi de la Ha Ha Ha Production. De atunci, vedeta postează câte un clip, atât pe facebook, cât și pe celelalte rețele de socializare. Cântărețul a dezvăluit că nu este împreună cu Gina, aceasta fiind tot în autoizolare, dar la ea acasă.

“Gina e izolată la domiciliul ei. Trist, dar adevărat”, la emisiunea lui Cătălin Măruță.

Smiley a recunoscut că îi este greu, departe de Gina, dar situația a impus această măsură. Gina Pistol și Smiley sunt împreună de ani buni, dar au recunoscut și oficial acest lucru de curând.

„Eu sunt bine cum sunt măritată. Am vorbit cu el despre nuntă. Eu nu mă grăbesc, cred că doar mama. La câte ședințe foto în rochie de mireasă am avut… Când mă voi mărita, voi face o petrecere în aer liber, fiecare vine imbrăcat cum vrea. Voi face un grătar fără mici! Fac 39 de ani, dar nu am nicio problemă că sunt nemăritată la vârsta asta!’, spunea Gina Pistol în 2019.

