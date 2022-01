Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a declarat că de săptămâna viitoare, toate școlile și grădinițele din județul Cluj vor trece la învățământ online, întrucât cel mai probabil procentul paturilor de spital destinate pacienților Covid va depăși 75%.

„Există un singur județ care, dacă se păstreză trendul ascendent, şi din păcate urmează două săptămâni grele, pentru noi toţi, din perspectiva infectării.

Trendul ascendent este previzibil, situaţie în care, dată fiind raportarea la ziua de joi, joi probabil că vom avea, în judeţul Cluj, toate unităţile de învăţământ, şcoli şi grădiniţe, trecute în online, începând de săptămâna următoare. La nivel naţional, rata de ocupare a paturilor de spital cu pacienţi COVID este încă sub 40%”, a declarat Sorin Cîmpeanu, la Parlament.

Totodată, Sorin Cîmpeanu a precizat că, potrivi raportărilor de vineri, sunt 108 școli care funcționează online în această săptămână, față de 46 în săptămâna precedentă.

„Dar 108 școli din 17600 de școli înseamnă un procent foarte mic. În fiecare săptămână avem un progres de 4000 elevi vaccinati. Este un progres lent, dar este un progres”, a mai spus el.

Sorin Cîmpeanu nu susţine trecerea tuturor şcolilor în online

Duminică seară, ministrul Educației a spus că nu a susținut niciodată trecerea tuturor școlilor online.

„Nu am susţinut niciodată trecerea tuturor şcolilor în online. Mai mult decât atât, văd acum că sunt nostalgici după regulile primul semestru. În primul semestru tot aceeaşi critici spuneau că nu are nicio legătură rata de infectare din localitate cu funcţionarea şcolii, spuneau că nu are nicio legătură rata de vaccinare a personalului din învăţământ cu funcţionarea şcolii.

Acum înţeleg că nu e bine nici cu legătura cu paturile destinate pacienţilor COVID. E bine să îi lăsam pe cei în măsură să se pronunţe să o facă şi şcoala să meargă mai departe. Noi încercăm să ne asigurăm prin teste, prin măşti, prin toate regulile sanitare care trebuie respectate, că diminuăm cât mai puţin acest risc, care nu va putea fi eliminat”, a declarat Sorin Cîmpeanu, la Digi24.