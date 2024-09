În urmă cu câteva zile, Patrick Mouratoglou, fostul antrenor al Simonei Halep, a încheiat un acord de colaborare cu Naomi Osaka, jucătoarea de origine niponă, ocupantă a locului 75 în clasamentul WTA.

Această colaborare a atras atenția în lumea tenisului, mai ales după ce Mouratoglou a fost implicat în scandalul de dopaj care a afectat cariera jucătoarei noastre, Simona Halep.

Simona Halep a reacționat cu echilibru la vestea noii colaborări dintre fostul său antrenor și Naomi Osaka. Halep, care în prezent ocupă locul 1.135 WTA, a avut numai cuvinte de apreciere pentru Mouratoglou și a subliniat că, dacă Osaka își va păstra nivelul de muncă din trecut, această colaborare ar putea fi una de succes.

„Patrick e un antrenor care motivează foarte mult, are acest har și e foarte strict, pe tactică, pe statistici,” a spus Simona Halep într-un interviu pentru Digi Sport .

Jucătoarea româncă a adăugat că, deși relația dintre ea și Mouratoglou este „normală, nici bună, nici rea”, ea își continuă drumul în tenis cu energie pozitivă și a lăsat în urmă subiectul legat de scandalul de dopaj.

„Suntem în relații normale, nici bune, nici rele. Eu sunt ok, am o energie pozitivă, merg înainte, am lăsat subiectul în urmă. Vreau să mă bucur de ceea ce mai pot să fac în tenis și în viață”, a mai spus Halep.