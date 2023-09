Simona Halep a făcut o declarație miercuri dimineață, la ieșirea din casa sa din Constanța. Sportiva a precizat că este șocată și că i se face o nedreptate.

Ea susține că nu s-a dopat și că dorește ca adevărul să iasă la iveală. Ea a mai adăugat și că în zilele următoare îi va lăsa pe experți să își facă treaba.

„Sunt șocată! E o mare nedreptate ce se întâmplă, nu m-am dopat absolut niciodată și toate acestea or să iasă la iveală într-o zi.

Halep a reafirmat faptul că totul este o nedreptate și că a fost judecată pe baza unor presupuneri. Ea oferă în sprijinul acestei afirmații argumentul analizelor sale medicale, al căror rezultate au fost mereu negative.

Sportiva vrea să lupte până la capăt pentru a dovedi adevărul:

Sportiva a publicat ieri seară un comunicat de presă în engleză, ca reacție la verdictul primit. Aici ea susține că ia foarte în serios regulile tenisului și că nu le-ar încălca niciodată cu bună știință.

„Iau foarte în serios regulile care guvernează sportul nostru şi mă mândresc cu faptul că nu am folosit niciodată, în mod conştient sau intenţionat, vreo substanţă interzisă. Am refuzat să accept decizia de suspendare pentru patru ani si am contestat-o potrivit prevederilor legale”, a scris Halep.