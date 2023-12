Simona Halep, nevinovată? În Franța, presa a identificat adevăratul vinovat în cazul de dopaj al lui Halep, care, așa cum a spus chiar românca, are potențialul de a-i distruge cariera. În urma unei analize, jurnaliștii de la „We Love Tennis” au concluzionat că „acum totul este clar”.

Francezii de la „We Love Tennis” afirmă, într-un material spectaculos, că Patrick Mouratoglou, conaționalul lor, este responsabil pentru actuala poziție dificilă a Simonei Halep.

Jurnaliștii din Franța îl critica și îl acuză, printre altele, de lașitate pe compatriotul lor pentru modul în care a abordat situația legată de dopaj.

Jurnaliștii afirmă că ultimele declarații ale Simonei Halep le dau fiori pe șira spinării. Ceea ce îi surprinde cel mai mult, spun ei, este atitudinea echipei antrenorului francez. Ei critică mai ales faptul că Halep a avut parte de tot mai puțin sprijin. Mai ales din partea echipei sale, odată cu trecerea timpului.

Halep says her trust is ‘broken’ after Patrick Mouratoglou team brought her contaminated collagen supplement unknowingly:

Simona: “It’s true that he spoke out. I wish he could’ve done that a bit earlier. I had stopped working with the academy for a while already. When I found… pic.twitter.com/cZgdHsU2iN

— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) December 15, 2023