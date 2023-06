Simona Halep, acuzații la adresa lui David Haggerty

David Haggerty a fost ales președinte al Federației Internaționale de Tenis (ITF) în septembrie 2015.

Un an mai târziu, Haggerty a fost acuzat, alături de Unitatea (Agenția) de Integritate a Tenisului, că nu a făcut suficient pentru a împiedica blaturile din tenis, potrivit Reuters. Acuzațiile au venit de la organizațiile care monitorizează fair-play-ul în tenis. În final, după doi ani de anchete, nu a reușit să prezinte rezultate notabile.

Persoana acuzată de Halep că îi refuză probele se află în mijlocul unui scandal uriaș de trucare de meciuri. Numele lui David Haggerty este cunoscut în România după ce a apărut scandalul de dopaj al Simonei Halep.

Simona Halep este suspendată din octombrie 2022 după ce a fost depistată pozitiv cu Roxadustat. După ce audierea sa a fost respinsă, deja de patru ori, Simona Halep s-a revoltat și a declarat:

„Au trecut șapte luni de când am fost suspendată inițial, deși am toate dovezile din decembrie. Nu cer tratament special. Vreau doar să fiu judecată: cât mai trebuie să aștept? Am trimis dovezile la Federația Internațională de Tenis (ITF) și ei le-au refuzat”, a reclamat Simona Halep.

David Haggerty conduce Federația Internațională de Tenis (ITF).

Numele lui Haggerty a fost implicat într-un scandal uriaș de corupție

La un an de la preluarea mandatului, numele lui Haggerty a fost implicat într-un scandal uriaș de corupție.

„Mai mult de 40 de meciuri de tenis profesionist au fost semnalate de casele de pariuri internaționale pentru potențiale meciuri trucate în doar trei luni.

Confruntările au avut loc la turnee din țări precum Columbia, Maroc, Rusia și Germania, între septembrie și noiembrie 2015, la opt ani după ce tenisul a promis pentru prima dată că va lupta împotriva flagelului corupției.

Cel puțin 20 dintre jucătorii implicați în aceste meciuri au fost raportați autorităților mondiale din tenis în ocazii anterioare – o duzină dintre ei au fost semnalați pentru prima dată de investigatorii de integritate încă din 2008.

De asemenea, mai mulți dintre jucători apar pe o listă neagră separată obținută în cadrul unei anchete Four Corners privind meciurile trucate și figurile interlope care controlează casele de pariuri din Asia.

Lista conține peste 350 de nume, inclusiv cel puțin 10 care au jucat la Australian Open în 2016”, potrivit unui articol din abc.net apărut în martire 2016.

Acuzat că nu a împiedicat blaturile din tenis

Scandalul îl va determina pe David Haggerty să ordone o investigație la nivelul Federației Internaționale de Tenis pe care o conduce.

„Oficialii tenisului (printre care și Haggerty, dar și șeful ATP) au lansat o analiză independentă a practicilor lor anticorupție, după acuzațiile că organismul de supraveghere a sportului nu a făcut suficient pentru a eradica posibila corupție în acest sport. Anunțul de la Australian Open a fost făcut în urma unor articole de presă care au criticat Unitatea de Integritate a Tenisului (TIU) pentru că nu a investigat în mod adecvat aproximativ 16 jucători semnalați în mod repetat cu privire la suspiciuni că ar fi aruncat meciuri în ultimul deceniu”, potrivit Reuters.

După cum se vede din imaginea publicată de Reuters, la conferința de presă a participat și președintele ITF, David Haggerty.

Reuters mai preciza că „acuzațiile de trucare a meciurilor au apărut la Australian Open, când o casă de pariuri globală a suspendat pariurile pe un meci de dublu mixt, după ce s-au pariat sume neobișnuit de mari pe el. Jucătorii au negat orice implicare, iar președintele Federației Internaționale de Tenis (ITF), David Haggerty, a declarat că a cerut, ulterior, explicații la TIU”.

Unitatea de Integritate a Tenisului (TIU) s-a transformat în Agenția de Integritate a Tenisului (ITIA). ITIA și ITF sunt cele două organisme care refuză audierea și probele lui Halep, după cum a acuzat sportiva.