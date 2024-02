Simona Halep a decis să-și schimbe look-ul în timp ce așteaptă răspunsul de la TAS. Marea campioană a României s-a vopsit acum șaten închis.

Ea a publicat deja în secțiunea de Stories de la Instagram o imagine cu noua sa culoare de păr.

În perioada 7-9 februarie, sportiva din Constanța și-a demonstrat nevinovăția la TAS. La 12 zile de la audieri, ea a precizat că se declară ușurată că a avut această posibilitate.

„S-a încheiat coșmarul pe care l-am trăit în ultimul an și jumătate. Am avut șansa să-mi prezint apărarea în fața TAS și să demonstrez că niciodată nu am recurs la niciun fel de dopaj”, a scris Simona Halep.