Continuă problemele pentru Simona Halep! Sportiva a revenit în circuitul profesionist de tenis în luna aprilie, după ce TAS i-a micșorat suspendarea de la patru ani la nouă luni.

După ce a revenit în clasamentul WTA, românca a pierdut în primul tur de la Miami, în fața Paulei Badosa. Iar de atunci, a mai apărut pe teren o singură dată, la Trophee Clarins, de unde s-a retras din cauza unor probleme la genunchi.

Simona Halep continuă să se confrunte cu probleme la genunchi și a transmis că trebuie să aibă răbdare până când va putea reveni pe terenul de joc. Dubla campioană de Grand Slam a dezvăluit și care sunt planurile sale pentru viitor.

Între timp, sportiva în vârstă de 32 de ani se antrenează pentru Sports Festival de la Cluj, unde va juca un meci demonstrativ. Aceasta a fost nevoită să abandoneze turneul Trophee Clarins din cauza durerilor la genunchiul stâng.

Simona Halep a părăsit meciul împotriva jucătoarei McCartney Kessler (24 de ani, 123 WTA) după 88 de minute de joc. În momentul abandonului, Halep avea șanse mari de a câștiga, având deja un set câștigat cu 7-5, dar fiind condusă cu 2-3 în al doilea set.

La aproape trei săptămâni de la accidentarea suferită la Paris, constănțeanca se pregătește pentru Sports Festival, unde va juca un meci demonstrativ.

Imaginile cu sportiva au fost filmate și distribuite pe rețelele de socializare de una dintre cele mai devotate susținătoare ale sale. În videoclip, Simona apare antrenându-se cu un zâmbet pe buze, încercând să execute o lovitură cu spatele, printre picioare.

Simona Halep hitting the practice court for her mixed doubles exhibition match with Andrei Pavel against Andre Agassi and Steffi Graf at the Sports Festival on June 15th.

Stay tuned for a nice tweener at the end. pic.twitter.com/nU6tMXOHVk

— Romanian Tennis (@WTARomania) June 5, 2024