Simona Halep a uitat de Toni Iuruc! Unde a fost surprinsă după divorț

Recent, Simona Halep a suferit o intervenție chirugicală la nivelul nasului, iar acum sportiva a trebuit să meargă din nou la clinica respectivă pentru un control de rutină. Sportiva a ales să se îmbrace sport, pentru a se simți cât mai confortabil în timpul acestui control.

Jurnaliștii de la Pro Sport au surprins-o pe sportivă în timp ce cobora din mașina sa de lux și se îndrepta către cabinetul respectiv.

Pentru această operație estetică, Simona Halep l-a ales pe chirurgul Daniel Popescu, cel care se folosește de o metodă unică pentru acest tip de operație. Concret, acesta nu utilizează pansament în interiorul nasului, motiv pentru care pacientul poate respira direct prin nări, și nu prin gură așa cum se întâmplă de obicei în cazurile tradiționale.

Dacă sportiva alegea metoda tradițională, atunci fostul numărul 1 WTA ar fi trebui să suporte timp de o zi întreagă meșe sau tuburi de silicon care compensează mucoasa nazală și previn sângerările. Mai mult decât atât, fața sportivei s-ar fi putut umfla, iar extragerea meșelor și a tuburilor este foarte dureroasă.

Simona Halep nu era mulțumită de nasul ei

Sportiva le-a precizat fanilor din mediul online că nu i-a plăcut niciodată forma nasului ei. De asemenea, ea a mai spus că nu a putut face această operație mai devreme deoarece nu a avut liber o perioadă de trei luni pentru a se recupera.

”Nu am putut să o fac mai devreme, pentru că nu am avut liberă o perioadă de trei luni pentru recuperare, pentru că tenisul a fost prioritatea în viața mea. Însă acum am simțit că e timpul potrivit să fac ceva pentru mine.

De aceea am ales și operația estetică. Și pe aceea am vrut să o fac de multă vreme, pentru că nu îmi plăcea deloc nasul meu. Am făcut-o și am rezolvat atât partea funcțională, cât și pe cea estetică. Sunt sigură că mulți mă înțelegeți”, a fost mesajul pe care Simona Halep l-a postat pe Instagram.

Simona Halep, în atenția jurnaliștilor americani

Operația suferită de Simona Halep la nivelul nasului nu a atras doar atenția presei din România. Site-ul american TMZ, cel care a anunțat primul decesul lui Michael Jackson, a publicat un articol amplu cu privire la sportiva româncă.

În cadrul articolului, jurnaliștii americani au vorbit și despre operația recentă prin care a trecut tenismena. Așa cum a menționat și Simona Halep, operația la nas a avut loc din cauza problemelor respiratorii pe care le avea. Totuși, câștigătoarea de la Wimbledon și Roland Garros a profitat de ocazie și pentru a-și face mici retușuri estetice la nivelul nasului.

”Dubla campioană de Grand Slam, Simona Halep, va arăta puțin diferit data viitoare când va merge pe terenul de tenis… Ea tocmai a dezvăluit că și-a făcut o operație la nas – atât în ​​scopuri ‘funcționale’, cât și ‘estetice’.

Tânăra de 30 de ani a spus într-o postare pe rețelele de socializare că a avut dificultăți de respirație de ani de zile, dar a observat că a fost mai rău după înfrângerea ei în fața Daria Snigur, la US Open, luna trecută. De asemenea, ea a afirmat că nu îi plăcea deloc nasul ei, așa că a decis să rezolve ambele probleme, cu o intervenție chirurgicală în această săptămână, se arată în articolul publicat de către site-ul de peste ocean.