Crin Antonescu, candidatul desemnat al coaliţiei de guvernare pentru alegerile prezidenţiale, a exprimat opinia că Călin Georgescu ar trebui să participe la competiţia electorală, în ciuda unor controverse legate de candidatura sa.

Antonescu consideră că este preferabil ca Georgescu să fie „eliminat de oameni cu ştampila la vot”, în loc să fie exclus de Curtea Constituţională înainte de alegeri.

În cadrul unei emisiuni la Prima TV, Antonescu a subliniat că eliminarea unui candidat trebuie să fie un act excepţional, iar acest proces trebuie bine argumentat.

Totodată, Antonescu a făcut trimitere la cazul Dianei Şoşoacă, considerând că o decizie similară ar putea fi aplicată şi în cazul lui Georgescu, însă doar dacă instanţa ar decide că alegerile au fost viciate.

Candidatul a explicat că situaţia ideală ar fi ca Georgescu să participe activ în campania electorală, să îşi prezinte ideile, susţinătorii şi proiectele, pentru a ieşi „din stadiul de hologramă”.

Antonescu a adăugat că ar dori o confruntare directă cu Georgescu, menţionând că l-a întâlnit o dată, în perioada în care era preşedinte al Partidului Naţional Liberal, iar Georgescu părea să vorbească „normal” la acea vreme.

”L-am întâlnit o singură dată. N-aş putea să spun exact când. În perioada, în orice caz în care eram preşedinte al Partidului Naţional Liberal, 2000 (…) am băut o cafea, am vorbit 10 minute despre economia mondială, trenduri, cu omul atunci. Şi vorbea normal. Ar fi bine, din punctul ăsta de vedere, să candideze, pentru că vorbim de un personaj. Deci, aş dori o confruntare directă”, a spus Antonescu.

Pe de altă parte, Antonescu a subliniat că o dezbatere nu trebuie confundată cu o „păruială”, ci cu o „chestiune de conţinut”. El a arătat că Georgescu, în ciuda vârstei sale, pare să fie un „om fără trecut” şi că este important ca acesta să îşi expună ideile şi să răspundă întrebărilor electoratului.

Crin Antonescu a adăugat că, deşi nu sugerează că Georgescu ar avea lucruri de ascuns, ar fi important ca acesta să îşi clarifice trecutul şi să se prezinte cu transparenţă în faţa alegătorilor.

”Eu aş vrea ca domnul Georgescu să se confrunte cu oamenii, să discutăm (…) domnul Călin Georgescu, deşi este un om în plină maturitate, e un om trecut de 60 de ani, Dumnezeu să-i dea sănătate şi viaţă lungă, pare pur şi simplu om fără trecut. (…) Eu nu spun, nu insinez, că domnul domnul Georgescu are lucruri de ascuns, nu, dar totuşi trebuie să vedem, cine suntem, de unde venim şi ce am făcut şi ce am spus în decursul vieţii noastre. Deci, de asta aş vrea să candideze”, a precizat Crin Antonescu.