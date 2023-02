Fenomenul „fast & fixed”, mai precis datura fixă realizată într-o singură zi la clinica stomatologică, aparatele dentare invizibile și detașabile, terapia laser adjuvantă tratării bolii paradontale și implanturile ghidate digital sunt considerate de specialiști ca revelațiile domeniului medicinei stomatologice în întreaga lume.

„Stomatologia este un domeniu în continuă dezvoltare, într-o permanentă dinamică a invențiilor pentru confortul pacientului și pentru eficiența tratamentelor. Există tehnologii revoluționare și în cabinetele stomatologice din România care implică beneficii majore atât pentru pacient, cât și pentru medic”, susține dr. Denisa Zaharia, medic de top și fondator al unui lanț de clinici stomatologice din București.

Pacientul are lucrări protetice perfect adaptate și cu estetică similară dinților naturali

„Pacientul are disconfort redus, timp de lucru mai mic, lucrări protetice perfect adaptate și cu estetică similară dinților naturali sau aparate dentare invizibile, fără disconfort la purtare, precise și cu rezultate foarte bune, mai rapide și cu riscuri scăzute comparativ cu cele clasice.

Terapia laser favorizează vindecarea mai rapidă a intervențiilor chirurgicale pe țesuturi moi. În plus, acum, există beneficii majore în tratarea bolii paradontale, iar cazurile dificile cu dinți compromiși sunt reabilitate complet prin sistemul fast&fixed într-o singură zi. Toate aceste tratamente moderne cresc calitatea serviciilor stomatologice și, ce e mai important, pacienții înțeleg și aleg astfel de soluții de tratament”, susține dr. Denisa Zaharia.

S-a înregistrat o creștere a accesării serviciilor stomatologice

În România, în 2022, s-a înregistrat o creștere a accesării serviciilor stomatologice, iar studiile prevăd o expansiune a lor la nivel mondial cu 10-12% datorită tehnologiei și a interesului oamenilor pentru sănătate, iar ADA (Asociația Dentară Americană) preconizează că în 2023 aproape 50% dintre medicii stomatologi și clinicile dentare vor investi masiv în tehnologia care să le îmbunătățească protocoalele de tratament și practica zilnică.

„În anul 2022, a existat o creștere cu 40% a serviciilor accesate în clinica noastră, în top fiind cele orientate către prevenție. Probabil pacienții au apreciat și faptul că am implementat cele mai noi tehnologii 3D, că am inclus sistemul fast & fixed (dantura fixă într-o zi) care a avut foarte mare succes, ca am implementat aparatele dentare obținute digital, precise, confortabile si eficiente, precum și utilizarea scanării digitale pentru a realiza rapid lucrări protetice fidele sau implanturi dentare inserate prin ghidaj digital”, explică dr. Denisa Zaharia interesul crescut al românilor pentru tratamentele moderne, precise și rapide care respectă trendurile stomatologice mondiale care se anunță în estetică, prevenție și stomatologie digitală.