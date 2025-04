R-200, semnul de circulație puțin cunoscut de șoferi

Semnul de circulație R-200 din Spania nu este foarte cunoscut, dar e foarte important în anumite situații. Românii care merg acolo pot primi amenzi de mii de euro dacă nu respectă regulile de circulație.

R-200 este un semn care interzice accesul (face parte din semnele care arată interdicții) și înseamnă „interzis pentru toate vehiculele” – adică niciun fel de vehicul nu are voie să treacă. În spaniolă, semnul se numește: „Entrada prohibida a toda clase de vehículos”. Are forma unui cerc cu margine roșie, iar în mijloc are un punct negru sau o linie punctată – uneori mai apare și un text explicativ.

Acest semn de circulație arată că niciun fel de vehicul (mașini, motociclete, camioane, biciclete etc.) nu are voie să intre pe acel drum.

Semnul de circulație R-200 interzice accesul tuturor

Se pune de obicei în zone pietonale, pe drumuri închise traficului, lângă zone protejate, în cartiere unde se circulă doar pe jos sau în locuri cu reguli speciale pentru protecția mediului.

Spre deosebire de alte semne care interzic doar anumite tipuri de vehicule (doar camioane sau doar motociclete), R-200 interzice accesul tuturor. Cei care nu respectă acest semn pot primi amenzi mari, iar în cazuri grave, chiar li se poate lua permisul de conducere.

În plus, în Spania există taxe de drum, numite „peajes”, care trebuie plătite mai ales pe autostrăzile private (AP). Aceste taxe pot fi costisitoare, mai ales pentru firme sau șoferii care circulă des.

În ultimii ani, Spania a eliminat taxele de pe unele autostrăzi

Costuri directe:

Taxele de autostradă în Spania sunt între 5 euro și 30 de euro , în funcție de distanță și zonă.

, în funcție de distanță și zonă. De exemplu, drumul Madrid – Valencia (350 km) poate costa cam 20 de euro–25 de euro dacă mergi pe autostradă cu taxă.

poate costa cam dacă mergi pe autostradă cu taxă. Un om care merge zilnic pe astfel de drumuri poate ajunge să plătească între 1.000 de euro și 2.000 de euro pe an.

În ultimii ani, Spania a eliminat taxele de pe unele autostrăzi după ce au expirat contractele cu firmele private (ex: AP-1, AP-7, AP-4).

Totuși, Guvernul de la Madrid plănuiește să introducă un nou sistem de taxare pentru toți șoferii, ca urmare a cerințelor din partea Uniunii Europene și a costurilor mari de întreținere a drumurilor.