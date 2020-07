Primarul Sectorului 5, Daniel FLOREA a declarat, într-o conferință de presă organizată la sediul instituției, că aprobarea Planului Urbanistic Zonal Coordonator al Sectorului 5 a generat investiții private noi de 1,1 miliarde de euro. La acestea se adaugă Certificate de Urbanism pentru dezvoltarea urbană din zona Antiaeriană, emise de Primăria Sectorului 5, care totalizează investiții publice și private de alte 1,8 miliarde de euro.

,,Am lucrat la PUZ-ul Sectorului 5 2 ani și acesta a fost aprobat. Din momentul aprobării, am primit foarte multe solicitări de emitere de certificate de urbanism şi autorizaţii de construire pentru investiţii private care, în acest moment, cumulează 1,1 miliarde de euro. La acestea, se adaugă investițiile din zona Antiaeriană, pentru care am emis deja certificatele de urbanism și care totalizează peste 1,8 miliarde de euro”, a declarat primarul Sectorului 5.