Secretele Angelei Merkel! Cum a ajuns cea mai puternică femeie din lume

Ajunsă la finalul carierei, cancelarul german, Angela Merkel, are în spate o poveste remarcabilă, care ar putea inspira orice femeie. Într-o lume a bărbaților, «doamna de fier» a Germaniei este, la ora actuală, unul dintre cei mai puternici oameni de pe Planetă, ca dovadă, aceasta ocupă, an de an, primul loc în Topul Celor mai Puternice Femei din Lume, realizat de revista Forbes.