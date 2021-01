Mai precis, este vorba despre lanțul de magazine Carrefour SA care este prezent și în România și deține 370 de magazine doar în țara noastră.

Lanțul canadian de magazine de proximitate Alimentation Couche-Tard Inc analizează o posibilă preluare a grupului francez. Totuși, surse apropiate companiei precizează că nu există nicio garanție că discuțiile se vor finaliza cu o tranzacție.

Mai mult decât atât, grupul francez Carrefour a trimis, marți seara, un comunicat de presă prin care confirmă discuțiile cu grupul Couche-Tard, dar subliniază că acestea se află într-un stadiu preliminar. În plus, Carrefour a spus că demersul grupului canadian este unul amical.

Istoria Couche-Tard

Couche-Tard, companie care a început de la un singur magazin din suburbiile oraşului Montreal în 1980, a construit treptat un adevărat imperiu pe segmentul magazinelor de proximitate, după ce a preluat o serie de rivali, mai întâi în Canada iar în 2001 a intrat pe piaţa din SUA şi în 2012 în Europa.

Grupul canadian nu are afaceri pe segmentul supermarketurilor iar un acord cu Carrefour i-ar permite să îşi extindă prezenţa în Europa, unde grupul francez are peste 2.800 de supermarketuri şi 703 hypermarketuri, precum şi în America Latină, unde grupul francez are magazine în Argentina şi Brazilia, notează româniatv.net.

