Ministrul Transporturilor, Cătălin Drulă, a vorbit, miercuri, la Antena 3, despre o scumpire a cartelelor de metrou. Astfel, preţul a două călătorii cu metroul ar urma să crească de la cinci la şase lei. Aceasta pare să fie una dintre măsurile care ar putea fi luate în considerare pentru salvarea Metrorex. Conform membrului Executivului, compania de metrou a ajuns la fundul sacului.

Anunțul făcut de Drulă la Antena 3

De asemenea, ministrul a prezentat ultimele măsuri de restructurare pentru Metrorex, Tarom şi CFR Marfă. Mai mult, ministrul a vorbit și despre oamenii care ar putea fi dați afară.

„Cinci lei sunt acum două călătorii. Cât vedeţi să fie.Nu aş vrea să mă pronunţ, ok, poate să fie şase lei, dar nu s-a mai mărit de cinci ani de zile, dar nu asta va rezolva problema, vreau să fiu foarte clar, nu am găsit glonţul de argint. Va aduce nişte venituri în plus. Dar diferenţa acum între cheltuieli şi venituri, care au rămas constante, nu poate fi acoperită de o creştere rezonabilă a tarifului de călătorie. Este o opţiune (scumpirea cartelei de metrou anul acesta, n.r.), nu am avut această discuţie, aştept să se instaleze noua conducere, dar de 5-6 ani nu a mai crescut tariful.”, spunea Cătălin Drulă, joi seara, la Digi 24.

Probleme la Metrorex

Drulă a mai vorbit zilele trecute de problemele Metrorex.

„Pe partea de venituri se poate umbla (…), dar trebuie să avem un pic grijă, pentru că suntem şi într-o perioadă de pandemie în care oamenii oricum au oarecare teamă de transportul în comun, dar există o flexibilitate. În momentul în care de 5 ani tariful nu a mai fost majorat, numai dacă ne uităm la inflaţia din ultimii 5 ani, ar trebui măcar o ajustare în zona asta. Ar putea să ajute compania, nu va umple în întregime gaura, dar ar putea ajuta. La o estimare, cifrele sunt aproximative, la o creştere de 20% pe zona tarifară, în medie, că nu trebuie să crească la fel titlul de două călătorii cu abonamentul, se pot aduce cred că 50 de milioane în plus pe an, ceea ce ajută, evident.”, a mai transmis ministrul Drulă.

Sursă foto: INQUAM Photos, Octav Ganea