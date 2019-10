Mii de oameni au participat la un marş pentru independenţă în capitala Scoţiei, informează dpa.

O parlamentară a Partidului Naţional Scoţian (SNP, formaţiune anti-Brexit, la guvernare în Scoţia), Joanna Cherry, prezentă la eveniment, a susţinut pe Twitter că ”250.000” de persoane au mărşăluit pentru independenţă, fiind singura care a avansat această cifră.

Organizatorii, All Under One Banner, au spus că aproximativ 100.000 de oameni au participat la un eveniment similar la Edinburgh anul trecut, dar guvernul local a estimat mulţimea la 20.000, a relatat BBC.

Primul ministru scoţian şi lidera SNP, Nicola Sturgeon, a explicat, pe Twitter că nu poate participa la marş, dar „se gândeşte” la participanţi cărora le-a spus: „Fără îndoială – Independenţa vine”.

În primul referendum privind independenţa Scoţia, în 2014, 55% au votat pentru a rămâne parte a Regatului Unit.

Dar asta a fost înainte de referendumul din iunie 2016 privind Brexit-ul, în care 62% dintre scoţieni s-au opus plecării Regatului Unit din Uniunea Europeană. Ei nu doresc să sufere din cauza unor consecinţe grave asupra economiei lor ca urmare a unei rupturi brutale de UE.

Nicola Sturgeon nu şi-a pierdut din vedere obiectivul şi intenţionează să organizeze un al doilea referendum pe această temă până în 2021.

Ea l-a acuzat miercuri pe premierul britanic Boris Johnson că încearcă să retragă Marea Britanie din bloc fără un acord de ieşire.”Pentru Scoţia, punctul fundamental rămâne – propunerile [lui Johnson] ne vor scoate din UE, piaţa unică şi uniunea vamală împotriva voinţei noastre”, a spus Sturgeon.

