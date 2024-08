Peste 25.000 de angajați din sectorul silvic vor suferi reduceri semnificative ale pensiilor. Acest lucru se petrece ca urmare a aplicării Legii privind sistemul public de pensii, conform sindicaliștilor din domeniu.

Silviu Geană, liderul Federației Sindicatelor din Silvicultură „Silva”, a explicat că sindicatele au solicitat abrogarea articolului din lege care le afectează pensiile. Ele au fost informate de către autoritățile guvernamentale că o astfel de modificare nu este posibilă.

Grupa I de muncă a fost redefinită ca fiind în condiții speciale de muncă prin Legea 263. Ea va dispărea odată cu intrarea în vigoare a Legii 360/2023 privind sistemul public de pensii, de la 1 septembrie. Această nouă lege elimină posibilitatea încadrare a activităților din domeniul silvic în condiții speciale. Acest lucru afectează în prezent peste 25.000 de silvicultori.

El a explicat că lucrătorii din domeniul silvic vor pierde aproximativ 25% din pensia viitoare ca urmare a modificărilor legislative. Conform articolului 168 din noua lege a pensiilor, un articol din Statutul personalului silvic va fi abrogat. Se elimină astfel posibilitatea ca silvicultorii să fie încadrați în condiții speciale de muncă după 1 septembrie. Aceasta înseamnă că, pentru fiecare cinci ani lucrați în condiții speciale, silvicultorii vor pierde reducerea vârstei de pensionare cu un an. De asemenea, se consideră că există o inechitate majoră deoarece statutul modificat al personalului silvic a fost introdus în decembrie 2019. Până la 1 septembrie nu se vor fi împlinit cinci ani pentru ca lucrătorii să beneficieze de această reducere a vârstei de pensionare.

”Procentual se pierde undeva în jur de 25% la calculul pensiei şi se pierde un an la cinci ani lucraţi în condiţii speciale, pentru că prin articolul 168 din legea pensiilor se abrogă un articol din Statutul personalului silvic şi practic silvicultorii, după 1 septembrie, nu vor mai putea să fie încadraţi în condiţii speciale. Mai mult, o inechitate uriaşă este faptul că statutul modificat al personalului silvic a intrat în vigoare în anul 2019, în luna decembrie. Acolo spune că la cinci ani lucraţi în condiţii speciale silvicultorul poate să beneficieze de reducerea vârstei de pensionare cu un an. Or, până la 1 septembrie nu se împlinesc măcar cinci ani, ca fiecare silvicultor să poată beneficia de reducerea vârstei de pensioare cu un an”, a adăugat liderul de sindicat.