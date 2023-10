Dezvăluirea momentului despre Teo Trandafir! După o perioadă remarcabilă petrecută în lumea televiziunii, Teo Trandafir face trecerea spre radio, prima sa iubire. Totuși, prezentatoarea nu își închide ușa întoarcerii în televiziune în viitorul apropiat.

Aflată sub aripa trustului Dogan Media, vedeta s-a integrat perfect la postul Radio Impuls, unde prezintă emisiunea „Bară la bară” alături de Mihai Hînda. Și deși această schimbare a surprins pe mulți, ea adaugă un nou capitol carierei sale variate.

Într-un interviu recent, Teo Trandafir a vorbit deschis despre această schimbare majoră în viața sa profesională și a subliniat principiul care a ghidat-o de-a lungul carierei sale, și anume „niciodată să nu spui niciodată”. Chiar dacă acum nu se gândește la revenirea în lumea televiziunii, vedeta nu exclude această posibilitate pentru viitor.

„Pentru mine radioul este acasă, locul unde mă simt foarte bine și îmi place atmosfera de la Radio Impuls. Am învățat că „niciodată să nu spui niciodată”, pentru că în televiziune și în radio totul este foarte dinamic și oricând poate apărea un proiect interesant. (…) Mă aflu într-o etapă nouă, una în care mă simt bine.

Mi se pare că am luat-o cumva de la zero, dar în alte condiții. Am senzația că viața este o spirală, istoria nu se repetă identic, pentru că tehnica este alta, gusturile diferă, dinamica radioului este alta. Eu sunt într-o perioadă în care reînvăț, alături de colegul meu Mihai Hinda, lucruri pe care, culmea, le știam”, spus prezentatoarea.