Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a anunţat, marţi, că Guvernul urmează să completeze cadrul legal în situaţia închiderii şcolilor.

„Aşa cum ştiţi, pun în practică ordonanţa de urgenţă care se referă la toate aceste situaţii rezultate din anchetele epidemiologice care identifică în mod clar un focar şi care solicită şcolii să ia măsuri în sensul închiderii activităţii la clasă şi vă spuneam că pun în aplicare laolaltă cu celelalte măsuri active acest cadru legal pe care îl avem în vigoare. Ne pregătim să-l completăm pentru situaţiile apărute şi în şedinţa de Guvern. (…) Următoarele modificări vor cuprinde şi alte situaţii pe care comitetele judeţene pentru situaţii de urgenţă trebuie să şi le asume”, a spus Violeta Alexandru, la sediul Biroului Electoral Central (BEC), unde a fost prezentă alături de mai mulţi lideri liberali pentru depunerea listelor cu semnături pentru candidaţii la alegerile parlamentare.

Ministrul Muncii a fost întrebat ce soluţii are pentru părinţii care au aflat într-un termen scurt că trebuie să-şi lase cu cineva copiii în contextul închiderii şcolilor.

Ea a precizat că noile măsuri nu vor fi aplicate retroactiv.

„Nicio lege nu se aplică retroactiv. (…) Dincolo de hotărârile de Guvern, baza pe care o avem pentru orice modificare o reprezintă hotărârile comitetelor judeţene pentru situaţii de urgenţă”, a explicat ministrul Muncii.

Monica Anisie: Să ne pregătim pentru a preda în sistem online

Ministrul Educaţiei, Monica Anisie, declara luni, referindu-se la posibilitatea ca în acest an şcolar cursurile să se desfăşoare exclusiv online, că este necesar să fie pregătiţi cei implicaţi în procesul educaţional pentru ca predarea online să dureze „atâta timp cât e necesar”.

„Dacă din punct de vedere epidemiologic există vreun risc, acest lucru trebuie să ni-l spună reprezentanţii Ministrului Sănătăţii pentru a nu pune în pericol nici pe elevi nici pe cadrele didactice. În situaţia respectivă, trebuie să ne pregătim pentru a preda în sistem online atâta timp cât este necesar. Şi în perioada în care am desfăşurat cursuri online pe durata stării de urgenţă am realizat o modificare a programelor tocmai pentru a veni în sprijinul elevilor şi cadrelor didactice, deci dacă există o situaţie dificilă din punct de vedere epidemiologic şi va trebui să trecem cu toţii în sistem online, vom lua şi astfel de măsuri. (…) Prin metodologia pe care Ministerul Educaţiei a realizat-o am prevăzut şi activităţi de evaluare (…) ba mai mult, Ministerul Educaţiei, încă de la începutul anului şcolar, a pus la dispoziţia profesorilor repere metodologice pentru fiecare disciplină în parte şi pentru fiecare nivel, prin urmare există un suport atât pentru profesori cât şi pentru elevi”, a afirmat Anisie la Realitatea Plus.

Ministrul a menţionat că toţi elevii din Bucureşti care au solicitat prin programul „Şcoala de acasă” dispozitive electronice, au primit echipamente, în acest sens fiind distribuite în capitală 8.057 de tablete.

Pe de altă parte, Monica Anisie a precizat că a solicitat încă de săptămâna trecută o întâlnire la Prefectura Bucureşti, pentru a se asigura că vor fi luate toate măsurile în aşa fel încât în cadrul unităţilor de învăţământ să nu existe probleme în momentul în care rata infectărilor cu noul coronavirus ar fi ajuns la pragul de 3 la mia de locuitori şi împreună cu Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti a fost realizat un plan de măsuri pentru trecerea în sistem online.

Sursa foto: INQUAM Photos/Alex Nicodim