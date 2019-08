Discuții de ultimă oră în coaliția de guvernare PSD-ALDE în privința coaliției. La discuții va participa, pe lângă Viorica Dăncilă și Călin Popescu Tăriceanu şi preşedintele Pro România Victor Ponta, scrie Mediafax.

ALDE și-a arătat în nenumărate rânduri nemulțumirea față de partenerul de guvernare, ultima dată față de rectificarea bugetară făcută de PSD.

Purtătorul de cuvânt al ALDE, deputatul Varujan Vosganian, saluta decizia premierului Viorica Dăncilă de a nu adopta proiectul de rectificare bugetară în şedinţa de joi a Guvernului. Acesta a declarat că ALDE așteaptă discuțiile din coaliție pentru a vedea ce fel de măsuri a identificat ministrul de finanţe Eugen Teodorovici pentru rezolvarea situaţiei.

Varujan Vosganian, a afirmat miercuri că deşi nu a avut loc o discuţie „tranşantă” cu PSD în privinţa ieşirii ALDE de la guvernare, a fost discutată varianta restructurării guvernamentale.

Purtătorul de cuvânt al ALDE a mai transmis atunci că una din principalele teme de discuție este cum va funcționa alianța de la guvernare cu PSD, având în vedere că fiecare partid și-a anunțat câte un candidat la președinție. „Au existat sugestii să nu mai candideze la președinție ca în turul doi să avem un contracandidat și nu un partener pentru domnul Iohannis. Nu am amenințat, nu am șantajat că ieșim de la guvernare. Ce vă spun eu acum este prefigurarea unei situații dificile în care am fi doi candidați”, a spus deputatul ALDE.

Liderii PSD și ALDE au vorbit acum câteva zile de o restructurare guvernamentală și alocarea unui număr „considerabil” de portofolii către o posibilă alianță ALDE-Pro România.

