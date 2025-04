Fermierii din România se confruntă cu riscuri semnificative legate de secetă. În acest sens, asigurarea culturilor agricole devine o necesitate esențială pentru a proteja investițiile și a asigura stabilitatea financiară a fermelor.

Deși seceta a devenit o problemă recurentă, soluțiile pentru gestionarea acestui risc sunt disponibile, iar în acest articol vom explora opțiunile de asigurare pentru cultura de porumb, o cultură de consum importantă, scrie agrointel.ro.

Una dintre soluțiile de protecție împotriva riscurilor climaterice este asigurarea pentru secetă, disponibilă fermierilor care cultiva porumb de consum.

Aceasta nu doar că ajută la recuperarea parțială a costurilor de producție în cazul unei recolte sub așteptări, dar oferă și o compensare a cheltuielilor inițiale.

În cazul în care producția obținută este sub 3 tone pe hectar și cel puțin 20% din suprafața cultivată este afectată de secetă, fermierii pot beneficia de despăgubiri care acoperă o parte semnificativă din pierderile lor.

”Discutăm exact despre cel mai sensibil punct al fermierilor români: asigurarea contra secetei la porumb. Chiar mă uitam la niște prognoze privind suprafața ce se va însămânța în acest an și este clar că va fi redusă, cred că undeva la 1,3 – 1,4 milioane de hectare vor fi însămânțate în 2025, în comparație cu anii anteriori când am ajuns chiar și la 2 milioane de hectare. Și am văzut aceste modificări de structură ale fermierilor români practic tocmai din cauza secetei, care din păcate nu lasă fermierii în pace. Și dacă discutam în trecut de apariția sau de manifestarea acestui risc, o dată la 5 ani, uitați că din 2020 încoace vorbim an de an. Revenind la punctul sensibil, vestea bună este că există și acoperirea riscului de secetă la porumb. Avem un asigurător, partener de-al nostru, care vine cu o soluție, zic eu destul de bună, privind acoperirea măcar a costului de înființare, în caz că se manifestă acest risc”, a declarat Caesar Huțanu.