Scenariu dezastruos pentru Donald Trump. Cine sunt miliardarii care ar putea să îi ia locul

Trei miliardari şi-au anunţat intenţia de a intra în cursa pentru Casa Albă în 2020, respectiv Tom Steyer, Michael Bloomberg şi Howard Schultz.

Una dintre cele mai neobişnuite facţiuni din cadrul Partidului Democrat este formată de clubul miliardarilor: fostul primar din New York, Michael Bloomberg, investitorul şi activistul Tom Steyer şi fostul director executiv al Starbucks, Howard Schulz.

Averea lor totală: 50 de miliarde de dolari. Dacă vreunul sau toţi vor decide să intre în cursă, vor avea un avantaj financiar masiv faţă de politicienii convenţionali putând să inunde cu reclame electorale statele cruciale pentru alegerile primare.

Averile lor ar putea, însă, să producă şi o reacţie viscerală din partea activiştilor de stânga ce ar fi înclinaţi să voteze pentru ”luptători” socialişti precum Bernie Sanders sau Elizabeth Warren. Un sondaj recent în rândul democraţilor îl dă câştigător pe congresmanul de Texas, Beto O'Rourke, cu 15,6%, urmat de Sanders şi Warren. Bloomberg s-a clasat pe locul opt, cu 2,71%, Steyer ocupand locul 23 cu 0,28%, iar Schultz s-a clasat pe pozitia a 32-a si pe ultima cu 0,1%.

Dar acestea sunt primele zile şi titanii corporativi pot cumpăra recunoaşterea numelui. Schultz, în vârstă de 65 de ani, intenţionează să călătorească prin ţara la începutul anului viitor pentru a promova o carte intitulată " From the Ground Up: A Journey to Reimagine the Promise of America“.

Bloomberg, un om de afaceri care s-a înscris recent la democraţi, iar Steyer a petrecut foarte mult în mijlocul bătăliei politice pntru a-i ajuta pe democraţi să-şi recâştige Camera Reprezentanţilor. Steyer, în vârstă de 61 de ani, la fel ca Bloomberg, a cheltuit milioane de dolari pentru a promova conştientizarea schimbărilor climatice.