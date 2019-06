News Media Alliance, asociatia profesionala a presei americane, acuza Google ca nu plateste nimic creatorilor de continut si obtine miliarde de dolari profit de pe urma acestora. Acest lucru reiese dintr-un studiu publicat luni insa metodologia sa a fost contestata de Google.

Gigantul a lansat Google News in anul 2006 pentru a prezenta utilizatorilor sai principalele informatii ale zilei dar si cu intentia de „a mentine consumatorii in ecosistemul Google” se arata in studiu. Google News si Google Search genereaza in fiecare luna zece miliarde de clickuri spre site-uri de stiri ceea ce duce la venituri din publicitate si abonamente a mai adaugat sursa citata.

Youtube, componenta a Google, a implementat o noua interfata grafica pentru a afisa continuturi informative in motorul sau de cautare. In 2015 Google implementase un sistem de accelerare a incarcarii paginilor pe mobil, Accelerated Mobile Pages (AMP).

Studiul, realizat de cabinetul de consultanta Keysone pentru Media Alliance News, estimeaza ca Google a generat 4,7 miliarde de dolari in anul 2018 prin continutul postat de mass-media. In tot acest timp Google plateste editorilor o suma insuficienta din veniturile obtinute din publicitate conform declaratiilor asociatiei.

Comisia pentru Afaceri Juridice a Camerei Reprezentantilor va organiza marti o audiere privind problema relatiilor dintre presa si principalele platforme, in special Google.

Parlamentul European a adoptat deja la sfarsitul lunii martie o reforma a drepturilor de autor. Astfel in schimbul reproducerii articolelor sau fotografiilor pe platformele lor, agregatorii si retelele sociale ar trebui sa plateasca aceste grupuri media.

