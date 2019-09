După ce românul l-a acuzat că a comis cea mai mare crimă din istorie, Gerard Pique i-a dat replica. Totul este legat de Cupa Davis. Fotbalistul a cumpărat drepturile de organizare ale competiției printr-o companie la care este acționar. Mai mult, acesta a modificat formatul, lucru ce l-a înfuriat pe Țiriac.

Acum, Pique îi răsounde atacurilor succesive și îl asigură că măsurile luate nu vor afecta Cupa Davis.

„Nu vreau sa intru in vreo disputa cu el. E evident ca inteleg ca are un turneu la Madrid si ca a noastra Cupa Davis ii este un fel de competitor in relatia cu Guvernul si Primaria orasului Madrid, dar vom vedea ce se va intampla in luna noiembrie.

Cei mai buni jucatori din lume vor fi prezenti la Caja Magica, mai putin Roger Federer, cu care negociem pentru a veni din 2020. Stiu ce a insemnat Cupa Davis si ce responsabilitate avem. Vreau sa fac aceasta competitie mai buna”, a spus Pique la Eurosport.

Miliardarul a susținut că cei de la ITF, care au fost de acord cu aceste schimbări, ar trebui să nu scape nepedepsiţi.

„Nu poţi să te uiţi la ce fac cu Cupa Davis. Strică 120 de ani de tradiţie, doar pentru bani. Ce legătură are asta cu sportul? Este cel mai ridicol lucru pe care l-am trăit vreodată. Aceşti oameni sunt bolnavi la cap. Nu au lovit niciodată vreo minge de tenis şi nu ascultă pe nimeni”, a comentat omul de afaceri.

„18 echipe adunate într-o singură săptămână, cu meciuri de trei seturi, ce înseamnă asta? Totul doar pentru că cineva vrea să facă bani!”, a comentat Ion Ţiriac.

Te-ar putea interesa și: