Este vorba despre un nou pasaj și două poduri peste Dâmbovița. Acestea ar urma să asigure legătura între cartierele Titan și Berceni.

„Misiune indeplinita! Am finalizat cea mai mare lucrare de infrastructura rutiera din Bucuresti! De sâmbătă se va deschide circulatia pe toata zona Nicolae Grigorescu – Splai Dudescu. Avem, asadar, un pasaj nou de 2 km si jumatate, 2 poduri peste Dambovita, supralargire la 3 benzi pe sens. Legatura intre cartierele Titan (sectorul 3) si Berceni (sectorul 4) din Capitala.

In aceste zile au loc ultimele teste dinamice ale podului peste râul Dâmbovița, folosind camioane de mare tonaj.

Acest obiectiv de investitii se numara printre proiectele de infrastructura pe care le-am gasit, in 2016, complet blocate! Sambata, 11 iulie, acesta va fi deschis traficului rutier!”, a scris Firea pe facebook.

Se finalizează marile proiecte

Totodată, primarul general a mai precizat că lucrările pentru acest proiect au început în urmă cu 10 ani, însă nimic nu a fost finalizat.

Lucrările au început în urma cu zece ani, dar primele intentii legate de acest proiect dateaza de acum 13 ani.

Finalizam toate marile proiecte pe care le-am preluat în 2016.

În anul 2016, pentru acest obiectiv de investitii nu erau făcute exproprierile necesare, iar studiul de fezabilitate era prost întocmit și nu ținea cont de toate condițiile din teren. Nu s-au luat în calcul nici măcar liniile de înaltă tensiune din zonă.

Am dispus relocarea tuturor rețelelor, finalizarea exproprierilor, întocmirea unui studiu de coexistență între Enel și Transelectrica și încheierea unui contract de proiectare și execuție prin care să se înalțe liniile de tensiune.

De asemenea, având în vedere că din proiectul tehnic lipseau semaforizarea și iluminatul public am contractat și finalizat aceste lucrări. Prin deschiderea traficului pe acest pasaj mai facem un pas în ce ne-am propus: să unim Nordul cu Sudul Capitalei”, a mai scris Gabriela Firea.

Potrivit acesteia, vor exista trei benzi pe sens, iar noul pod finalizat va avea 141 de metri, fiind cel mai lung existent peste râul Dâmbovița.

„Străpungerea Nicolae Grigorescu – Splai Dudescu a presupus lărgirea bulevardului Nicolae Grigorescu la trei benzi pe sens, construirea unui pasaj peste Dâmbovița și a două poduri la nivelul solului peste râu. Proiectul are o lungime totală de 2,4 kilometri, numai podul de 141 de metri fiind cel mai lung existent peste râul Dâmbovița.

Lucrările la prima etapă au fost realizate de asocierea Delta ACM – Eurovia – Search și au costat aproape 20 de milioane de euro.

Consilierul Primarului General, Marius Coaje: „Pentru a fi complet, acest proiect are nevoie și de etapa a doua care înseamnă lărgirea la trei benzi pe sens a străzii Iuliu Hațeganu, între pasaj și Calea Vitan. A fost întocmit studiul de fezabilitate, au fost aprobați indicatorii tehnico-economici și s-a stabilit culoarul de exproprieri. Avem proiectul tehnic și așteptăm predarea unui teren de la Ministerul Apărării Naționale”.

Noua arteră va avea o lungime de 1,3 kilometri, 6 benzi și 3 stații de autobuz. Lucrările se estimează că vor costa aproape 15 milioane de euro.

Ionel Pirpiliu, Delta ACM: „Primaria Capitalei ne-a ajutat foarte mult in deblocarea acestui proiect, in relatia cu celelalte institutii, cum ar fi Transelectrica. As vrea sa mentionez ca, de la Revolutie, dupa pasajul Basarab, acest proiect e cel mai amplu realizat in Bucuresti: compus din doua poduri si un pasaj peste Dambovita si creioneaza un inel sud-est, vizavi de inelul sud-vest, facut de Pasajul Basarab”.

Eugen Ghiță, reprezentantul Consitrans, consultantul proiectului: „Pe langa cele mentionate de constructor au fost alte probleme ale retelelor de utilitati din zona si anume RADET, Enel care au avut o retea de cabluri care a necesitat relocare.

Obiectul principal a fost suprainaltarea retelei Transelctrica, pe care, cu ajutorul Primariei Capitalei, am reusit sa il realizam! Am facut si studiul de coexistenta intre Enel si Transelectrica, astfel incat, in decurs de 6 luni s-a realizat suprainaltarea, lucru care a permis finalizarea rampei pasajului si darea in folosinta a a intregului obiectiv”, a mai scris Firea.