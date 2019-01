S-a decis. Când va ajunge Olguța Vasilescu din nou ministru. Ce răspuns pregătește Iohannis

"Singurii ministeriabili rămaşi în PSD: Olguţa bună la toate şi tocătorul de bani publici care ocupă funcţia de trezorier al PSD. Sărăcie mare de cadre la PSD dacă au ajuns să propună aceiaşi "faliţi" pentru portofoliile vacante. Nu că ar fi de mirare după 71 de nepricepuţi şi neaveniţi puşi în capul trebii şi schimbaţi precum şosetele de flauşat în cei doi ani. Problema cea mai mare a lui Dragnea, Dăncilă and co este că nu prea le-a plăcut să citească la viaţa lor şi nici acum nu citesc. Pentru că, dacă ar fi citit decizia CCR, ar fi înţeles că ceea ce fac ei nu este conform pronunţării Curţii. Ei nu pot să vină cu aceleaşi propuneri, pentru că preşedintele are dreptul să refuze motivat o propunere. Ca, atare, această nouă propunere este, de fapt, aceeaşi propunere, adică prima propunere şi nu necesită niciun răspuns din partea preşedintelui. Adică, cei doi vor ajunge miniştri pe portofoliile respective la calendele greceşti", a scris Orban, joi, pe Facebook.

Preşedintele Klaus Iohannis a transmis joi premierului două scrisori în care a motivat respingerea propunerilor de la ministerele Dezvoltării şi Transporturilor. În cazurile Liei Olguţa Vasilescu şi al lui Mircea Drăghici şeful statului a arătat că aceste propuneri nu fac dovada îndeplinirii condiţiilor de legalitate.

Ulterior, premierul Viorica Dăncilă i-a transmis preşedintelui Klaus Iohannis că reiterează solicitarea de emitere a decretelor de numire a Liei Olguţa Vasilescu în funcţia de viceprim-ministru, ministru al Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, şi a lui Mircea Drăghici în funcţia de ministru al Transporturilor.