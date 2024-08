Consilierii locali au aprobat proiectul de hotărâre privind „aprobarea P.U.Z. de restructurare urbană (platforma industrială Carbochim), Piața 1 Mai- str. Porțelanului; beneficiare: Rivus Investment S.R.L. și Euroma Sport S.R.L. Proiect din inițiativa primarului”.

În cadrul ședinței, au preluat cuvântul câțiva activiști de mediu, în frunte cu Mihai Goțiu, care a militat pentru Roșia Montană. Aceștia și-au exprimat îngrijorarea cu privire la spațiile verzi din proiect.

Proiectantul Vlad Negru a oferit explicații.

Emil Boc, primarul Clujului, a declarat că este convins și nu poate refuza acest proiect.

„Eu am fost audiat la Washington 8 ore și nu cred că vreți să știți cum arată. Vă pot spune că proiectul Roșia Montană nu au avut avizele de legalitate, asta cât am fost eu prim-ministru. Cât timp am stat la Palatul Victoria nu aveau avizul de oportunitate. Studiul de sănătate publică din 2015 este de acum 10 ani, cum era Clujul acum 10 ani domnilor? Se agravează schimbările climatice în toată lumea, iar asta nu e vina Clujului. Numa în ultimii 4 ani, 200 milioane de euro am investit în 400 de ha de spațiu verde în Cluj. Noi am luat de la construcții și am făcut parcuri, în Zorilor. Nu am văzut societatea civilă să zica – Bravo, oraș! Nu faceți bloc de 20 de eraje, ci parc -.

Mi-am asumat să facem cel mai mare parc de biodiversitate împreună cu voi, societatea civilă. Direcția orasului numai cine nu vrea să o vadă nu o vede, am plantat 4.000 de arbori cu balot în ultimul an și jumătate, mai urmează 1.000. M-a preocupat solul natural, am intrebat de legalitate și am aflat de la proiectant că se pun 2 m de pământ peste parcarea subterană, suficient pentru a planta copaci maturi, care au nevoie de 1 m și jumătate de pământ pentru a supraviețui. Este reproducerea unei vieței naturale verzi. Cu traficul. Faptul că azi oamenii au doar 2 opțiuni – Iulius și Polus – cât trafic generează? Dacă am opțiunea de a merge la mall în zona mea, nu mai aglomerez nenecesar în oraș”, a declarat el.