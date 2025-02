Jurnalistul Dan Andronic a anunțat că Mario Nawfal, un influencer american care îl susține pe Călin Georgescu și care a realizat recent un interviu cu candidatul din România, ar fi primit 800.000 de dolari americani din partea AUR, partidul condus de George Simion.

Postarea sa a adunat sute de comentarii în doar câteva ore, unele dintre ele fiind chiar amuzante.

„Daca e adevarata informatia, banii au fost bine investiti. Dar imi este greu sa cred ca a luat un purcoi de bani, pt a vorbi despre o chestie evidenta si anume o lovitura de stat. Cred ca astia vorbesc pe gratis pt astfel de lucruri. Poate maine l suspectam si pe Musk ca ia spaga din Romania 😂😂😂. Pe bune ??”

„Sincer, a meritat fiecare dolar! Ia vedeti, poate il sfatuiti pe domnul Ponta sa dea si el 800.000 lui Nawfal, sigur o sa-l sprijine si pe el ca doar a fost la Mar A Lago!”

„Nu cred ca suma e corectă, atâta costa doar avionul Nordis la low cost.”

„Hai, domle ca are o afacere aici, are și o legătură, nu ia bani, s a trezit în conștiința!”

„Poate află Elon Musk de unde vin banii ăștia de care vorbiți….sau Kash Patel! (noul șef al FBI – n.r.)”, au scris românii în secțiunea de comentarii.

Cu o zi în urmă, Mario Nawfal, care l-a intervievat pe Călin Georgescu, a anunțat că autoritățile române ar fi oprit autocare cu oameni care voiau să participe la protestele din București.

Romanian citizens traveling to support Călin Georgescu today continue to face relentless intimidation from the police.

Protestul a avut loc în Piața Victoriei, unde susținătorii lui Călin Georgescu au cerut repetarea turului doi al alegerilor prezidențiale din 2024 și au început să strângă semnături pentru ca el să candideze din nou în luna mai.

Sâmbătă, AUR a anunțat că a strâns 200.000 de semnături, numărul minim necesar pentru ca politicianul să poată candida la alegerile prezidențiale.

🇷🇴 “DEAR MR. PRESIDENT, PLEASE SAVE DEMOCRACY IN ROMANIA” – NEW CAMPAIGN CALLS ON TRUMP FOR HELP

Romania’s highest court annulled the presidential election, canceling over 9 million votes based on unverified claims of foreign interference.

