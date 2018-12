S-a aflat: Cine o va antrena pe Simona Halep în noul sezon: Tenismena și-a dezvăluit întreaga echipă

La Australian Open, Simona Halep îi va avea alături pe sparring-partner-ul Vasile Antonescu, fizioterapeutul Andrei Cristofor şi preparatorul fizic Teo Cercel.

"Voi merge în Australia cu un sparring-partner şi am primit deja ajutor din partea căpitanului echipei de Fed Cup a României. Sunt foarte fericită cu această echipă şi nu vreau să mă grăbesc să-mi numesc un antrenor permanent", a spus Simona.

Acolo se va întâlni şi cu fostul antrenor, Darren Cahill, care a anunţat că o va susţine în continuare.

"Aş vrea să anunţ că nu voi mai continua parteneriatul cu Simona în 2019 strict din motive familiale. După ce m-am gândit mult şi am discutat mult, după mulţi ani cu peste 30 de săptămâni pe drumuri departe de familie, am decis să iau o pauză de un an, pentru a fi mai mult alături de copiii mei.

Mulţumesc Simonei pentru patru ani minunaţi. Personalitatea ei, etica ei, generozitatea şi profesionalismul au făcut să fie o plăcere să fiu antrenorul ei. Este o tânără cu clasă şi o persoană pe care o respect enorm, ceea ce înseamnă mai mult decât orice rezultat.

Practic am avut un jobul la care am visat şi vreau să îi mulţumesc. Îi urez lui Simo succes în continuare şi abia aştept să o susţin anul viitor", spunea Darren Cahill la acea vreme, conform Antena 3.ro.