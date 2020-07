”Am divortat! Am divortat de barbatul pe care l-am ales sa-mi fie sprijin! Suflet pereche! In bratele caruia am crezut ca voi imbatrani! Dar viata iti ofera lectii de invatat! Ne nastem sa primim lectii!

Merg mai departe cu fruntea sus, convinsa ca sunt iubita de Dumnezeu si de voi si astept de acum inainte liniste, echilibru, iubire, pace si armonie! Stiu ca cineva acolo sus ma iubeste si voi avea parte de tot binele Pamantului! Nu asteptati nimic de la mine! Nu voi raspunde nimanui!”, a scris artista pe Facebook.

Cine este, de fapt, fostul soț al acesteia

Fiind o prezență discretă, nu se știu prea multe detalii despre relația Ancăi Țurcașiu.

Aceasta a fost căsătorită timp de 22 de ani cu George Cristian, un medic stomatolog pasionat de sport. Cei doi s-au cunoscut în America, în anul 1997 și după un an s-au căsătorit.

Întâlnirea celor doi a avut loc atunci când Anca Țurcașiu se află într-un turneu în Statele Unite ale Americii, imediat după despărțirea de solsitul Gigi Gheorghiu, care-i frânse inima.

“Am suferit mult. Mergeam pe stradă şi plângeam. Mi se părea nedrept ce trăiam. Aşa că, atunci când am primit invitaţia să plec în turneu în SUA pentru o lună, nu am stat pe gânduri”, şi-a amintit Anca într-un interviu acordat acum ceva timp Revistei Tango.

Cine este Anca Țurcașiu

Anca Turcaşiu a absolvit Academia de Teatru şi Film Tg. Mureş, promoţia 1994. A cochetat cu televiziunea prezentând emisiuni la TVR, precum: ”Magazin Duminical” (1990), “Muzica pentru toţi” (1991), “Ba da, ba nu” (1992-1999). Anca a jucat şi în filme.

A avut rolul Cameliei în filmul “De dragul tău, Anca!” (1984), rolul Tinei în pelicula “Miss Litoral” (1990), dar a bifat şi numeroase reprezentaţii la Teatrul Constantin Tănase.

A luat premii la Festivalul Mamaia, a fost profesor de canto şi de actorie la o grădiniţă privată din Capitală, a participat la prima ediţie a emisiunii “Dansez pentru tine” (PRO TV).