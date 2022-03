E sfârșitul lui Vladimir Putin?! Anton Dolin: Plecarea lui Putin de la putere, acum pare inevitabilă

Anton Dolin, un celebru critic rus de film, a oferit un interviu jurnaliștilor români de la Libertatea, în care a vorbit deschis despre plecarea sa din Rusia și despre regimul politic al lui Vladimir Putin, care, după spusele sale, va fi îndepărtat rapid de la putere.

„Această noapte a fost cel mai înfricoșător și rușinos eveniment din toată viața mea. Președintele țării mele a declarat război Ucrainei”, a spus Anton Dolin, după ce a fugit din Rusia pe 24 februarie.

Anton Dolin, despre schimbarea regimului politic din Rusia: Statul va trebui creat de la zero

– Dragă Anton Dolin, am citit textul tău scris chiar după declanșarea războiului. Emoționant text, l-am tradus și publicat în Libertatea. După două săptămâni de război, cum vezi această tragedie?

– S-a întâmplat ceva care nu mai poate fi îndreptat. Mai tragic: acum acest rău se întâmplă în fiecare zi, în fiecare oră. Victimele acestui război sunt deja prea numeroase pentru a putea vindeca aceste răni în viitorul apropiat. Iar ele au fost provocate nu numai Ucrainei, ci întregii Europe, lumii întregi. Prejudiciul provocat de Putin Rusiei nu va fi niciodată compensat.

După plecarea lui Putin de la putere, care acum pare inevitabilă, statul va trebui creat din nou, de la zero. Rusia, națiunea rusă, trebuie să-și caute din nou identitatea. Poate că va fi spre bine. Am trecut granița pe jos.

– Ai decis să pleci din țară. Nu e un lucru ușor să părăsești patria. Ce te-a făcut să ei o decizie atât de radicală? Și pe cât timp e această plecare?

– Nu știm. Aceasta nu este o evitare a întrebării, ci un răspuns sincer. Am strâns câte lucruri am putut duce cu noi – acum nu sunt zboruri aeriene, am trecut granița pe jos: doi adulți, un adolescent, un copil și un câine. Pentru fiecare, cu excepția câinelui, o valiză. Mă voi întoarce cu bucurie acasă și mâine, în ciuda dificultăților economice – dar numai cu condiția ca din punct de vedere politic să fie o altă Rusie.

A mai trăi în țara pe care eu – mi s-a părut – o construiam și o îmbunătățeam în ultimii treizeci de ani și acum să realizez că în fiecare minut se comite o crimă în numele meu, este insuportabil. Iar cu declarațiile mele împotriva războiului, care conform noii legi pot fi pedepsite cu 15 ani de închisoare, ar fi fost periculos, atât pentru mine, cât și pentru copiii mei.

Clasa intelectuală pleacă din Rusia

– Rusia se confruntă nu pentru prima oară cu astfel de fenomene: migrație în masă a lumii intelectuale. Cum vezi tu acum acest fenomen? Va fi o plecare în masă sau vor fi excepții?

– Este deja un exod masiv, dacă vorbim despre clasa de mijloc abia apărută, despre intelectualitate, despre oameni de profesii creative. Doar că mulți din punct de vedere legal și financiar nu au nicio șansă să plece, altfel ar fi făcut-o. Existența lumii culturale este de neconceput în izolare. Iar Rusia este condamnată astăzi la izolare. Asta chiar dacă nu menționăm cele mai mari riscuri economice și politice – nu doar pentru intelectuali sau opoziție, ci literalmente pentru fiecare rus, inclusiv pentru cei loialiști.

– Ești unul dintre cei mai cunoscuți critici de film din Rusia, conduci o revistă – Iskustvo Kino, un canal Radio Dolin -, scrii mult. Cum te gândești să continui mai departe?

– Nu am nicio idee. Astăzi, a vorbi despre o cultură și artă pură – despre care se zvonește că ar fi „în afara politicii” – pare cu totul de neconceput. Soarta revistei Iskustvo Kino rămâne și ea sub semnul întrebării. Eram complet dependenți de donatori – oameni bogați care astăzi au probleme mai grave decât întreținerea unei reviste de film.

Despre Anton Dolin

Anton Dolin conduce o importantă revistă de film, denumită „Iskustvo Kino” (Arta cinematografiei) și este un bun cunoscător al cinematografiei românești. În 2020, acesta a scos un volum colectiv dedicat „noului val cinematografic românesc”.