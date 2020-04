Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii este direct implicat in mecanismele financiare ce vor operationaliza facilitățile de suspendare și amânare la plată a obligațiilor de plată a dobânzilor aferente creditelor ipotecare, oferite debitorilor persoane fizice în baza OUG nr.37/30.03.2020, privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituțiile de credit și de instituțiile financiare nebancare. Rolul FNGCIMM este de a garanta creditorilor sumele reprezentand dobanzi amanate la plata si de a prelua riscul neindeplinirii obligatiilor ce le revin debitorilor, pe perioada rambursării dobânzilor eșalonate în 60 de rate egale, cu dobândă 0% , se arată într-un comunicat de presă al instituţiei.

Aplicarea cat mai rapida a prevederilor actului normativ, ce ofera posibilitatea de amanare la plata, cu perioade de pana la 9 luni (fără a putea depăși data de 31 decembrie 2020), a ratelor scadente imprumuturilor (rate de capital, dobanzi si comisioane), vine in spijinul mediulului de afaceri, precum si a persoanele fizice a caror venituri au fost afectate, direct sau indirect, de pandemia COVID-19.

Consecvent rolului său anticiclic, FNGCIMM se manifestă și în cazul acestor facilități ca vector de susținere și implementare a politicilor publice, fiind abilitat să emită scrisori de garanție pentru dobânzile eșalonate la creditele ipotecare ale persoanelor fizice. Conform OUG 37/30.03.2020, creditorii vor aproba solicitările debitorilor si perioada de amânare a ratelor, numărul de rate, modul de eșalonare și garantare a dobânzilor. Acordarea facilității de suspendare a obligației de plată a ratelor trebuie transmisa de catre debitor intr-un interval de pana la 45 de zile de la intrarea în vigoare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 37/2020 (până la data de 14 mai 2020 inclusiv). Graficul de rambursare se comunică în termen de 5 zile debitorilor eligibili, iar până la data de 15 iunie 2020, creditorii pot solicita FNGCIMM emiterea scrisorilor de garanție pentru debitorii eligibili din portofoliul său, pentru acordarea facilităților de suspendare a obligațiilor de plată a ratelor pentru creditele ipotecare.

FNGCIMM isi calibreaza activitatea operațională pentru a gestiona eficient și operativ volumul de solicitari ce vor veni din partea creditorilor si asigura creditorii parteneri ca pot prelua în flux normal cererile formulate de clienții lor, întrucât este in deplina capacitate de preluare a riscurilor de nerambursare a dobanzilor de către debitori.

“Dorim sa transmitem, atat creditorilor, cat si debitorilor, un mesaj de incurajare si incredere. Ordonanta de urgenta privind privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituțiile de credit și de instituțiile financiare nebancare, ofera parghii eficiente pe care Guvernul le pune la dispozitia atat a debitorilor, cat si a sistemului bancar. O buna cunoastere a cadrului legislativ, o abordare pragmatica si o comunicare facila in cadrul parteneriatului pe care ni-l asumam prin punerea in opera a acestui act normativ, ne vor ajuta pe toti sa întărim încrederea în actul de creditare și să depasim aceasta perioada dificila. Suntem alaturi de toti cei afectati si am convingerea, ca impreuna vom gasi cele mai bune solutii“, spune Dumitru Nancu, Director general FNGCIMM.