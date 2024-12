Șofer fără permis de conducere, prins de polițiști pe DN 13 în Feldioara

Șofer fără permis de conducere, prins. La data de 30 noiembrie, în jurul orei 02.20 dimineața, polițiștii rutieri din Brașov au oprit un autoturism pe Drumul Național 13, în localitatea Feldioara. La volanul vehiculului se afla un bărbat de 73 de ani, din aceeași localitate, care a declarat polițiștilor că nu avea permisul de conducere asupra sa.

În urma verificărilor în bazele de date ale Poliției Române, oamenii legii au descoperit că bărbatul nu deține permis de conducere. Având în vedere acest fapt, polițiștii au întocmit un dosar de cercetare penală pentru faptele comise.

Autoritățile atrag atenția asupra pericolelor la care se expun cei care conduc fără a deține un permis valid și subliniază importanța respectării normelor rutiere pentru siguranța tuturor participanților la trafic.

Ce spune legea cu privire la condusul fără permis auto?

Conform articolului 335 din Codul Penal al României, conducerea unui vehicul pe drumurile publice de către o persoană care nu deține permis de conducere este o infracțiune gravă. Legea prevede pedepse severe pentru astfel de fapte, atât pentru persoana care conduce fără permis, cât și pentru cei care facilitează astfel de comportamente.

1. Conducerea fără permis (alin. 1)

Persoanele care conduc un vehicul (autovehicul, tramvai, tractor agricol sau forestier) pe drumurile publice, fără a deține permis de conducere, riscă o pedeapsă cu închisoare de la 1 la 5 ani. Aceasta se aplică indiferent de natura vehiculului, iar sancțiunea este menită să descurajeze comportamentele riscante, care pun în pericol siguranța rutieră.

2. Conducerea cu permis necorespunzător sau suspendat (alin. 2)

Legea prevede, de asemenea, sancțiuni pentru conducerea unui vehicul de către o persoană care nu deține permis corespunzător categoriei vehiculului, al cărei permis i-a fost retras sau anulat, sau care a fost suspendată din dreptul de a conduce. În acest caz, infracțiunea se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă. Aceasta include și persoanele care nu au dreptul legal de a conduce autovehicule în România.

3. Încredințarea unui vehicul unei persoane fără permis (alin. 3)

Conform articolului 335 alin. (3), o persoană care încredințează un vehicul unei alte persoane care nu are permis de conducere sau se află în una dintre situațiile descrise anterior (permis necorespunzător, suspendat, etc.) poate fi sancționată cu aceeași pedeapsă, respectiv închisoare de la 6 luni la 3 ani sau amendă. Aceeași sancțiune se aplică și în cazul în care persoana care încredințează vehiculul știe că persoana respectivă se află sub influența alcoolului sau a altor substanțe psihoactive.