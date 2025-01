Diana Stafie a povestit în cadrul podcastului despre unicul institut de foresight din România, dar și despre una dintre cele mai vechi asociații care studiază viitorul, ce a luat naștere în urmă cu mai bine de 50 de ani, pe vremea lui Ceaușescu.

Foresight-ul din România, apreciat la nivel european

România se poate mândri cu o echipă de foresight de elită, recunoscută și apreciată la nivel european. în cadrul podcastului, Diana Stafie a oferit mai multe detalii.

„Aș vrea să menționez un lucru. Există un institut de foresight în România dinaintea vremurilor mele. Un institut de foresight cu care am avut ocazia să colaborez. Este sub ministerul Educației și am lucrat alături de ei într-un singur proiect. Ce pot să spun este că mi s-au părut extrem de bine pregătiți. Mai mult decât atât, dacă merg la o conferință în afară, o conferință specifică pentru domeniul nostru și sunt și proiecte la nivel de Comisie Europeană, toată lumea, dacă le spun că sunt din România, știe că există această echipă. Adică este o echipă foarte bine pregătită, și mie mi s-a părut că nivelul lor de profesionalism este foarte ridicat din perspectiva asta.”

România, pionier în studiul viitorului

În cadrul podcastului, Diana Stafie a vorbit și despre bazele asociației care studiază viitorul.

„Apropo de comunism, ca în orice altă ocupație, avem și noi asociațiile oamenilor care studiază viitorul. Noi nu suntem futurologi. Sunt anumite aspecte aici și vom începe cu începutul. Noi în școală învățăm foarte mult despre trecut. Istoria studiază trecutul, ceea ce este foarte important. Trebuie să știm ce ne-a format, de ce suntem astăzi ce suntem și cum am ajuns aici. Te provoc să te gândești cum ar fi, dacă pe lângă faptul că studiem și predăm trecutul, am studia și viitorul. Cumva asta vine să facă partea de specialitate de care eu aparțin.

Acum, când studiem viitorul, există și aici diferite unghiuri. Unul este bucata aceasta de future studies, de unde putem spune că ies futurologii, cei care studiază viitorul la nivel de societate, pe orizonturi de timp mai lungi, și apoi mai e și bucata aceasta de foresight sau prospectivă strategică, care poate să aibă orizonturi de timp mai reduse, se folosește mai mult la nivel de organizații și profit și non-profit. Și voiam să povestesc despre această asociație a oamenilor interesați de viitor.

Anul trecut sau acum doi ani, au serbat 50 de ani într-o conferință la Paris. Și a fost foarte interesant, fiind că s-a menționat și România. Bazele acestei asociații a fost pusă în București în anul 1973, pe vremea lui Ceaușescu. Cumva, i-a adunat la București pe oamenii mai importanți din această zonă de foresight, și le-ar fi zis că ar fi bine să se organizeze într-o asociație dacă vor să facă ceva pe termen lung. La Paris s-a menționat această întâlnire de la București. Și eu m-am simțit mândră când eram în sală, chiar dacă e de acum 50 de ani.”

