„Cel puţin 7-8 miliarde de euro îi vom pierde din fondurile europene dacă nu îi realocăm pentru dezvoltarea economică. Domnule Cîţu, n-am văzut la Guvern niciun fel de măsură din aceasta activă care să contrabalanseze efectele negative pe PIB”, a declarat Varujan Vosganian, scrie AGERPRES.

Prognoze sumbre

”Aţi spus că lucrurile sunt OK, a spus şi Ludovic Orban la fel. Cum sunt OK dacă deja dumneavoastră anunţaţi că o să pierdem la PIB 60 de miliarde de lei, care înseamnă 5,4 % din PIB? (…) Vorbiţi de deficit în termeni evazivi. Eu am o cifră, care nu ştiu dacă e reală, că deficitul a ajuns la 27 de miliarde de lei şi că în procente de PIB suntem la 2,5 %, ceea ce este foarte mult, şi ceea ce face ca prognozele sumbre ar putea să se adeverească”, a afirmat Vosganian, fost ministru de Finanţe.

Face de rușine clasa politică

El a criticat discursul ministrului Florin Cîţu la adresa deputaţilor din Opoziţie, susţinând că, prin comportamentul său, „face de ruşine” clasa politică. „Nu este permis ca în Parlamentul României un ministru al Finanţelor să adreseze colegilor săi adjective precum criminali, ticăloşi, puşcăriaşi şi aşa mai departe”, spus Vosganian.

Panaceul IMM Invest

”Domnule Cîţu, indiferent ce rezultate aţi avea, eu nu pot să votez decât împotriva acestui fel de a vă comporta care vă face de ruşine nu numai pe dumneavoastră, dar care nu face decât să înnegrească imaginea Parlamentului şi a clasei politice, care trebuie să fie un model de comportament, un model de conduită pentru societatea românească. (…) Măsurile care se iau sunt cel mai adesea reactive. Ele încearcă să compenseze efectele negative ale pandemiei. S-a vorbit de acest IMM Invest, care ar fi într-adevăr o ieşire din tranşee, însă ceea ce ştiu eu este că băncile încă nu au pregătit normele, de aceea nu am auzit încă de o firmă care să beneficieze de acest program”, a susţinut Vosganian.