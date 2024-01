Luni, premierul Marcel Ciolacu a declarat că economia României nu va intra în recesiune în cursul acestui an și a subliniat că țara se îndreaptă în direcția corectă.

Marcel Ciolacu a afirmat, la Antena 3 CNN, întrebat dacă România va intra în recesiune în acest an, că nu va exista astfel de scenariu cu siguranță. De asemenea, el spune că este deschis la negociere pentru orice.

El a subliniat că există o linie roșie și că toate măsurile de combatere a evaziunii fiscale vor fi implementate.

Ciolacu a adăugat că digitalizarea ANAF-ului va avea loc în acest an după 33 de ani și că deranjarea unor interese a fost asumată.

El a menționat că va continua reorganizarea sistemului bugetar și că, dacă nu se găsesc înțelegere și un dialog corect, țara se va prăbuși gratuit.

Ciolacu a concluzionat că România se îndreaptă în direcția corectă, dar a exprimat pierderea răbdării și frustrarea din cauza crizelor și umilințelor suferite de români.

„Categoric nu. Negociez orice. Am şi anunţat, am o linie roşie. Toate măsurile de combatere a evaziunii fiscale vor fi puse în aplicare. Digitalizarea ANAF-ului va avea loc anul acesta, după 33 de ani. Ştiu că am deranjat multă lume, ne-am asumat acest lucru. Voi continua reorganizarea sistemului bugetar. Ştiu că deranjez, altfel, dacă nu vom face aceste lucruri şi nu găsim înţelegere şi un dialog corect între noi, ne prăbuşim, gratuit de această dată, gratuit. România, vă spun cu toată tăria, este în direcţia corectă. Ne-am pierdut răbdarea? Şi eu îmi pierd răbdarea şi dumneavoastră, cu toţii, mai ales după atâtea crize suprapuse şi după atâtea frustrări, după atâta batjocură faţă de români, după atâta umilinţă pe care am suportat”, a spus Ciolacu.