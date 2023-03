Eugen Tomac: Accesul nostru în Schengen se va realiza! Este esențial să rămânem uniți pentru a reuși

Europarlamentarul Eugen Tomac, președinte al PMP, a transmis că „este esențial să rămânem uniți” pentru aderarea României la Schengen.

„Accesul nostru în Schengen se va realiza, însă, așa cum am spus și în cadrul dezbaterii, este un conflict juridic ce, în acest moment, poate fi soluționat doar la Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Eu am depus deja o acțiune la CJUE împotriva Consiliului UE și am încrederea că aceasta va fi câștigătoare.

Prezența noastră la această ședință confirmă angajamentul nostru clar și pe deplin asumat de a susține, prin toate mijloacele, realizarea acestui obiectiv național. Românii merită să fie liberi în Schenghen!”, a transmis Eugen Tomac, într-un mesaj postat pe Facebook.

„Este esențial să rămânem uniți pentru a reuși să ne atingem acest obiectiv legitim pentru care luptăm de mult prea mult timp. Controalele la frontierele UE trebuie să fie eliminate pentru români”, a mai spus europarlamentarul Eugen Tomac.

Eugen Tomac a participat miercuri, alături de președintele USR, Cătălin Drulă, și deputații europeni Vlad Botoș și Vlad Gheorghe, la dezbaterea privind accesul României în spațiul Schengen din Comisia de Petiții a Parlamentului European.

Contestații la veto-urile Austriei și Olandei

În acelaşi timp, europarlamentarul PSD Victor Negrescu a cerut Parlamentului European să conteste legalitatea veto-ului aplicat de Austria.

„Am solicitat ca Parlamentul European și Comisia Europeană să conteste legalitatea veto-ului aplicat de Austria împotriva aderării României la spațiul Schengen. De asemenea, am solicitat ca reprezentanții Austriei și Olandei să vină să explice veto-ul aplicat, în contextul în care nu există niciun argument juridic, iar motivațiile aduse nu respectă prevederile europene și afectează credibilitatea funcționării UE.

Astăzi, în Comisia pentru Petiții a legislativului european s-a discutat, cu sprijinul grupului social-democrat din Parlamentul European, petiția prin care se solicită contestarea deciziei Consiliului de Justiție și Afaceri Interne, ca urmare a încălcării legislației și a tratatelor europene, dar și a discriminării românilor.

De altfel, încă din anul 2015 am prezentat Parlamentului European o petiție pentru aderarea României la spațiul Schengen, #RomâniaCereSchengen, pe care am inițiat-o atunci cu PES activists România și care a fost semnată de peste 50.000 de persoane.

Continuăm demersurile pentru a menține subiectul aderării României la spațiul Schengen sus pe agenda europeană și susținem orice inițiativă pozitivă venită din partea românilor”, a scris Negrescu pe Facebook.