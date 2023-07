Sabrina Ionescu, apărătoarea de la echipa de baschet New York Liberty, a reușit o performață uluitoare în cadrul concursului WNBA All Star de aruncări de trei puncte, transformând 25 din cele 27 de aruncări.

Recordul de puncte la All Star Game a fost spulberat de jucătoarea de baschet din România. La competiția din acest an, Sabrina Ionescu a marcat 37 de puncte dintr-un total de 40 de puncte, doborând astfel recordul atât la WNBA (baschet feminin), cât și la NBA (baschet masculin).

Recordul anterior pentru un concurs de trei puncte WNBA a fost deținut de Allie Quigley (dublă naționalitate, americană și maghiară), care a marcat, anul trecut, 30 de puncte din totalul de 40 de puncte.

