Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, al Capitalei este urmărit penal de Direcția Națională Anticorupție (DNA) într-un dosar în care este suspectat de abuz în serviciu cu privire la emiterea presupus nelegală a unor documente pentru construirea și intabularea unui imobil.

”Faţă de persoana la care faceţi referire, procurorii anticorupţie au dispus începerea urmăririi penale într-o cauză în care există suspiciunea rezonabilă că aceasta ar fi săvârşit infracţiunea de abuz în serviciu, dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în legătură cu emiterea presupus nelegală a unor documente necesare construirii şi intabulării unei construcţii”, spune Direcția Națională Anticorupție (DNA).

Momentan nu pot fi oferite mai multe detalii cu privire la stadiul anchetei.

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au efectuat percheziții în data de 1 februarie în București și Ilfov într-un dosar care vizează emiterea unor acte administrative de către instituții ale statului. Dintre cele 17 percheziții, una dintre ele a avut loc la Primăria Sectorului 3.

”Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Secţia de combatere a infracţiunilor asimilate celor de corupţie efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârşirea unor infracţiuni asimilate celor de corupţie, comise în perioada 2015-2021, în legătură cu emiterea unor acte administrative de către autorităţile administrativ – teritoriale”, arăta DNA.

Robert Negoiță a spus că nu a făcut niciodată ceva cu rea credință

Anterior, atunci când a fost audiat la DNA, Robert Negoiță a spus că „se fac cercetări într-un dosar referitor la o autorizație de construire emisă în 2015, dacă nu mă înșel. Am venit la DNA, am dat declarațiile, sunt la dispoziție cu declarații, cu documente, cu absolut tot pentru a se face lumină. Este normal. Sunt niște sesizări, este absolut de datoria dumnealor să verifice dacă informațiile se confirmă. Nu am altceva de declarat.

Cred în justiția română, avem nevoie de justiție, iar atunci când se greșeșete, că nu suntem niciunii perfecți, cine greșește, plătește! Am credința că nu sunt un om perfect, dar niciodată nu o să mă acuze nimeni că am luat ceva sau că am făcut ceva cu rea credință. Cred că sunt suspect în acest dosar”.