Vadim Pistrinciuc, director executiv al IPIS, o oferit mai multe explicații despre evenimentul care urmează să fie organizat în Republica Moldova. Specialistul a subliniat că există mai multe riscuri.

De asemenea, Vadim Pistrinciuc a explicat că țara a ajuns destul de greu în punctul în care este astăzi. Este țară candidată pentru aderare la UE, la un pas să înceapă negocierile în acest sens.

„Sunt toate riscurile. Prima provocare e să treacă de supărări. Eu de exemplu, tot nu mi-a plăcut cum a fost anunțat referendumul, se putea un pic invers, se putea să discutăm la masă rotundă, după aceea să fie anunțat, dar este faptă împlinită. Deci Curtea Constituțională a zis, mai departe ori ne supărăm, ori nu ne supărăm, deci trebuie să facem ceva cu referendumul. A doua e să înțelegem ce avem de pierdut și unde suntem noi, cât timp am ajuns aici”, a explicat Vadim Pistrinciuc.

Specialistul a spus și că există consecințe grave în cazul unui referendum eșuat. O problemă reprezintă prezența la vot, într-un „stat în care toți știu că majoritatea cetățenilor e pentru”.

El spune și că un eșec ar fi dezastruos, iar „riscurile sunt enorme pentru țară”. „Consecințele unui referendum eșuat, atenție, într-un stat în care toți știu că majoritatea cetățenilor e pentru, problema e tehnică, cum să-i aduci la vot, cum să-i mobilizezi, că nu prea au încredere în referendum în genere și nu doar la noi, el va fi unul dezastruos, deci riscurile sunt enorme pentru țară”, a mai spus Pistrinciuc.

La rândul lui, Andrei Curăraru, expert Watchdog, susține că Rusia va pune în practică mai multe scenarii pentru a reuși să compromită referendumul.

„Întâi ca să organizezi să fie câți mai puțini oameni la vot și în special în regiuni, să asiguri că, de exemplu, în Găgăuzia va fi un număr infim, sub 10% de populație prezentă, delegitimizare, să spui că Găgăuzia nu a votat, ei nu sunt la masă, dar regiunea transnistreană are poziția ei. Ce fel de decizie istorică o fost luată pentru Republica Moldova că nu prea are loc. Și după proteste mari, proteste antieuropene”, a explicat specialistul.