La Salonul Auto de la Bruxelles, Renault 5 a reușit să câștige premiul „Mașina Anului în Europa 2025”, un titlu extrem de râvnit în industria auto. Dacia Duster a avut o performanță remarcabilă, clasându-se pe locul patru, fiind primul model al brandului românesc care a ajuns printre finaliști.

În cadrul competiției, au fost analizate 42 de modele auto noi lansate pe piața europeană, iar votul jurnaliștilor din 23 de țări a decis câștigătorii.

Clasamentul final „Car of the Year 2025”. Renault 5, marele câștigător

În urma votului a 60 de jurnaliști auto, clasamentul final al competiției „Car of the Year 2025” a fost stabilit astfel:

Renault 5 a obținut 353 de puncte, Kia EV3 s-a clasat pe locul al doilea, cu 291 de puncte. Citroën C3/e-C3 a ocupat locul al treilea, cu 215 puncte. Dacia Duster a reușit să adune 172 de puncte, plasându-se pe locul patru.

Alte modele finaliste au fost Hyundai Inster (168 puncte), Cupra Terramar (165 puncte) și Alfa Romeo Junior (136 puncte).

Performanța remarcabilă a Dacia Duster

Dacia Duster, modelul emblematic al brandului românesc, a reușit să se impună între cele mai bune șapte modele din competiție. Acesta este primul an în care un model Dacia ajunge în finală la „Car of the Year”.

Locul patru ocupat de Duster subliniază progresul semnificativ al mărcii românești pe piața auto europeană. Este un semnal pozitiv pentru Dacia, care continuă să câștige încrederea jurnaliștilor auto din întreaga Europă.

Premii anterioare și istoria „Mașinii Anului”

Premiul „Mașina Anului” este unul dintre cele mai prestigioase titluri din industria auto europeană, acordat pentru prima dată în 1964. Atunci, Rover 2000 a fost desemnat câștigător.

Renault a obținut acest titlu pentru prima dată în 1966. În 2024, titlul a fost câștigat de Renault Scenic E-Tech, iar în 2023, Jeep Avenger a fost desemnată „Mașina Anului”.

Cu acest nou succes, Renault devine a doua marcă auto care reușește să câștige de două ori consecutiv premiul, după Fiat, care a reușit acest lucru în 1995 și 1996.

Selecția și procesul de votare

Cele șapte finaliste au fost selectate în urma unui proces riguros. În noiembrie 2024, au fost anunțate modelele care au ajuns în finală, dintr-o listă inițială de 42 de mașini noi lansate în Europa.

Votul final al jurnaliștilor din 23 de țări a avut un rol decisiv în stabilirea câștigătorilor, iar clasamentul reflectă preferințele și aprecierile acestora față de modelele prezentate.