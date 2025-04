Regulă pentru toți cei care stau în chirie. Ce trebuie să facă în fiecare lună

Regulă pentru toți cei care stau în chirie. Dacă cheltuiești mai mult, câștigi mai mult, iar locuința este cea mai mare cheltuială lunară a americanilor, așa că este de înțeles că cele 42 de milioane de gospodării din țară ar putea fi tentate să-și arunce cardul de credit în prima zi a lunii.

Doar 4,5% din plățile chiriei au fost efectuate cu carduri de credit în 2023, potrivit Federal Reserve Bank of Atlanta. Aproximativ unul din patru apartamente au integrat recompense tip card de credit în sistemele de plată și există noi carduri de credit speciale pentru plățile chiriei și ipotecare, scrie marketplace.

Toate acestea ar putea face tentant să achiți chirie, dar riscurile sunt mai puțin evidente. Înainte de a plăti chiria cu card de debit, luați în considerare următoarele:

Cu chiria medie națională de 1.689 USD pe lună, în februarie, costurile pentru chiriașul obișnuit care plătește prin glisare nu ar fi nesemnificative: aproximativ 50 USD în plus în fiecare lună sau 600 USD pe an.

Majoritatea companiilor care acceptă carduri de credit au integrat deja „taxele de trecere” în prețurile pe care le percep clienților, dar proprietarii nu au făcut același lucru.

Bilt Mastercard permite chiriașilor să câștige recompense fără a plăti taxe

„Rareori merită să plătești o taxă de confort”, a spus Emily Thompson, editor la site-ul de călătorie cu recompense pentru cărți de credit The Points Guy. ”Taxele de tranzacție și procesare îi costă întotdeauna pe consumatori mai mult decât valoarea recompenselor pe care le primesc în schimb„, a spus ea.

Deocamdată, Bilt acoperă costurile de trimitere a chiriei către proprietar, în speranța că deținătorii de carduri vor trece și pentru alte cheltuieli. Acesta este ceea ce l-a determinat pe Ken Tse, un analist bugetar din San Francisco, să se înscrie pentru un card de credit Bilt.

„În loc să plătesc chiria proprietarului meu, o plătesc doar către compania mea de card de credit și am stabilit o plată automată”, a spus Tse.

Recompensele sunt dificil de evaluat

Programele de recompense ale cardurilor de credit pot fi greu de înțeles. Este posibil să fi acumulat mii de puncte, dar valoarea în numerar a unui singur punct este de obicei doar un ban sau doi. Valorile punctelor pot fluctua în funcție de modul în care le răscumpărați și de condițiile stabilite de emitentul cardului de credit și de companiile aeriene sau de lanțurile hoteliere partenere ale acestuia.

Apoi, există taxe anuale pe care multe carduri de credit le percep în schimbul recompenselor. Cardul American Express Platinum percepe o taxă anuală de 695 USD și oferă beneficii potențiale de până la 1.500 USD. Câștigarea lor pe toate l-ar putea face pe titularul cardului să cheltuiască în moduri care nu se potrivesc cu stilul sau bugetul său.

Tse a spus că are un câștig de aproximativ 7,34 USD în recompense în fiecare lună prin încasarea chiriei pe un card de credit Bilt. Deși Bilt nu percepe în prezent o taxă anuală, a chestionat clienții la începutul acestui an, sugerând că ar putea adăuga noi niveluri care percep 95 USD sau 550 USD pe an. Tse a spus că va înceta să mai folosească cardul înainte de a plăti o taxă anuală atât de mare, deoarece aproximativ 88 de dolari în recompense într-un an nu ar compensa taxa.

Recompensele se pot schimba, de obicei în rău

Așa cum inflația ne distruge puterea de cheltuire, recompensele cardurilor de credit tind să devină mai puțin robuste în timp.

„Foarte puține lucruri în viață devin mai ieftine și mai valoroase pe măsură ce trece timpul, iar cardurile de credit, punctele și milele nu fac excepție”, a spus Thompson.

La începutul anului, Thompson a văzut că unele carduri de credit au crescut taxele, fără a adăuga recompense sau beneficii. Alte carduri au menținut taxele, dar și-au redus costurile prin renunțarea la beneficii precum accesul la lounge-ul aeroportului sau creditele extrase de cont pentru anumite abonamente.

Când cardul de credit Bilt a fost lansat pentru prima dată, utilizatorii primeau două puncte pentru fiecare dolar cheltuit pe chirie; acum a rămas doar unul.