O mișcare de protest s-a răspândit pe Reddit, unde peste 100 de comunități au decis să interzică postarea de link-uri către X (fostul Twitter). Această decizie a fost luată ca reacție la un gest controversat făcut de Elon Musk în timpul unui miting de susținere pentru Donald Trump, conform BBC.

Evenimentul a declanșat controverse, iar criticii susțin că Musk ar fi făcut un salut nazist. În replică, antreprenorul a respins acuzațiile, catalogându-le drept „trucuri murdare” menite să afecteze imaginea lui Trump.

Compania lui Musk nu a oferit o reacție oficială.

Here’s the full video of Elon Musk’s speech at the presidential inauguration, so you can see the now-infamous gesture in its raw, unfiltered context.

Decide what he really meant without being swayed by establishment narratives. pic.twitter.com/xqVSRY5zcJ

— Ian Miles Cheong (@stillgray) January 22, 2025