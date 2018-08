Reacţia OMV după ACUZAȚIILE lui Darius Vâlcov

Consilierul premierului, Darius Vâlcov, a insinuat, pe Facebook, că preşedintele Klaus Iohannis ar fi avut o înţelegere cu directorul general al OMV, Rainer Seele, pe Legea offshore, în luna ianuarie şeful statului a discutat cu acesta "în privat", iar în august Iohannis a respins actul normativ.

Vâlcov a adăugat că, în aceeaşi lună, postul austriac de televiziune ORF acuză represiuni din partea Jandarmeriei la protestele din 10 august.

OMV Austria a transmis marţi că nu răspunde declaraţiilor lansate recent de consilierul pe probleme economice Darius Vâlcov, evitând să comenteze şi proiectul legii offshore

„Din câte înţelegem, legea offshore se află încă în proces legislativ şi nu este încă implementată, motiv pentru care OMV nu se vede în poziţia de a comenta acest lucru. De asemenea, nici legat de declaraţiile domnului Vâlcov nu se vor face comentarii”, au declarat, pentru MEDIAFAX, reprezentanţii OMV din Austria.

Reacţia grupului austriac vine în urma declaraţiilor oficialului guvernamental de dumincă seara, conform cărora preşedintele Klaus Iohannis ar fi avut o înţelegere cu directorul general al OMV, Rainer Seele, pe legea offshore; în luna ianuarie, şeful statului ar fi discutat cu acesta „în privat”, iar în august Iohannis a respins actul normativ.

"În ianuarie 2018 Mr Seele (Rainer Seele - n.r.), CEO OMV şi Mr Werner discuta în privat despre gazele din Marea Neagră. În iulie, Parlamentul adoptă Legea Offshore, cu o mică modificare de 6 miliarde de $ în plus pentru statul român. În august, Mr Werner respinge Legea Offshore. Tot în august, postul naţional de televiziune austriac ORF devine brusc interesat de România şi acuză represiuni din partea jandarmeriei române. Vom vedea continuarea! Dar de data asta vă asigur că statul român va cere ceea ce i se cuvine. P.S. Mr Seele and Mr Putin, two good friends", a scris, Darius Vâlcov, duminică seară pe Facebook.