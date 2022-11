Care este povestea dvs de business? Când ați început?

Am început Brands World Distribution în anul 2012. Ne ocupăm de importul și comercializarea de electrocasnice mici, pentru nișa premium a pieței. Avem în portofoliu branduri recunoscute și cu istorie pe plan internațional, dar care nu intră în mod curent în gamele magazinelor clasice de electrocasnice.

Colaborăm cu Magimix din Franța, companie care a inventat roboții de bucătărie, cu Bamix din Elveția, cei care au inventat mixerul de mână, Fakir Hausgeräte din Germania sau Nordic Stream din Suedia. Aceste companii nu caută neapărat volume pentru vânzări, ci o poziționare corectă în piață și noi suntem unici distribuitori pentru ele atât în România, cât și pe plan extern, în țări precum Ungaria, Bulgaria, Cehia și Slovacia.

De unde a plecat ideea afacerii Brands World Distribution?

Eu lucrez încă din 1996 în domeniul electrocasnicelor. Am fost timp de 12 în echipa unei multinaționale și ulterior într-o companie elvețiană. Mi-am dat seama însă că în România este o nișă de electrocasnice care la acel moment nu era acoperită în piață și anume categoria premium. Am ocupa poziții de conducere, cum ar fi director de marketing, de vânzări, însă mi-am dat seama că îmi doresc să fac pasul către antreprenoriat. A fost o evoluție naturală pentru mine. Am început cu pași mici, dar am avut încredere că voi putea să am succes și pe cont propriu.

Cum a evoluat businessul dvs. în cei 10 ani de la înființare?

Afacerea a evoluat treptat și pe măsură ce am înaintat, am adăugat branduri noi în portofoliu. Cu trei dintre cele mai importante branduri ale noastre colaborăm încă din 2013. Pentru o perioadă am avut și un showroom, unde clienții veneau și testau produsele. Pentru acest segment de business, este foarte important pentru clienți să vadă produsul înainte de achiziție, însă am fost nevoiți să închidem în perioada pandemiei.

Cu toate acestea, în ultimii ani am avut creșteri semnificative. A fost cerere mai mare pentru categoriile de produse utilizate acasă, cum ar fi aspiratoare, roboți pentru gătit, aparate pentru cafea sau purificatoare de aer. Fiecare produs din portofoliu a avut perioada lui de creștere, tocmai de aceea chiar și în ultimii ani am fost mereu în căutare de furnizori noi.

Vânzările au crescut online și acest lucru este și o consecință a faptului că oamenii se interesează mai mult de produse pe internet. De exemplu, caută pe eMAG și alte platforme online. Pentru noi, lucrând cu branduri de tradiție, ne-a fost mai ușor să vindem un produs scump dacă clientul s-a documentat atent și s-a informat despre el inclusiv prin feedback-ul citit la clienții din străinătate.





Când ați ales să vindeți în online și cum a fost această tranziție?

Am început cu vânzările offline, în marile rețele de retail care comercializau și electrocasnice sau în magazinele de mobilă. În primii ani de activitate noi am fost doar importatori și vindeam prin revânzători.

Surprinzător, dar am fost încurajați să ne listăm în eMAG Marketplace de unul dintre partenerii noștri din străinătate și am făcut acest pas în 2015. Am început „de test” doar cu aspiratoare de mână, 7 sau 8 variante de produse, dintre care 4 același model, dar culori diferite. Am fost surprinși de răspunsul rapid al clienților, mai exact de primele comenzi care au început să sosească imediat după listarea produselor și acest lucru ne-a dat încredere să extindem rapid gama de produse vândute online.

În prezent, cele mai multe vânzări de înregistrează online, aproximativ 70% din total. Avem site propriu și vindem și pe mai multe platforme de tip marketplace, dar produsele pot fi regăsite fizic și în unele magazine specializate.

Cum și de ce ați ales să vă listați pe eMAG Marketplace?

Ne-am dorit să ne listăm pe eMAG Marketplace pentru că am vrut să creștem vânzările și să testăm acest canal nou de vânzare. În timp, s-a dovedit că este o modalitate foarte buna de a ajunge la o plajă mai largă de clienți. Avem review-uri foarte bune la majoritatea produselor, prezentări complete și detaliate, iar clienții interacționează cu noi pe toate platformele unde suntem prezenți.

Care sunt principalele oportunități pe care platforma eMAG Marketplace vi le oferă?

Cred că unele dintre cele mai mari oportunități pe care ni le-a oferit eMAG Marketplace se referă la faptul că poți ajunge la piața pe care o targetezi într-un timp mult mai scurt decât în trecut. De asemenea, îți oferă multă flexibilitate și șansa să testezi diferite categorii de produse pe care ulterior, în funcție de rezultate, le poți include în portofoliu.

De exemplu, noi ne-am făcut debutul cu aspiratoarele de mână, care ne-au ajutat să întrăm ușor în casele clienților noștri, pentru că este un produs care nu necesită un proces lung de achiziție, fiind mai mult o cumpărătură de impuls. Apoi, după ce s-au convins că produsele noastre sunt de calitate, clienții au revenit și pentru alte categorii. Așa am stabilit o relație de încredere, care include atât vânzarea de produse de calitate, livrarea lor la timp, cât și un serviciu de service post vânzare pe care clienții se pot baza.

Care sunt planurile dvs. de viitor cu privire la compania pe care o conduceți?

Planurile noastre de viitor includ extinderea pe cât mai multe piețe din Europa. Am intrat recent în Cehia și Slovacia, unde am listat primele produse, iar pasul următor este Polonia. Prin intermediul eMAG Marketplace, suntem deja prezenți în Ungaria și Bulgaria.

În paralel vrem să mărim baza de furnizori și să extindem portofoliul de produse în așa fel încât să ne întărim poziția pe aceste noi piețe.

Cât de important este canalul online pentru business-ul dvs.? Cât la % din vânzări se datorează activității online?

Pentru noi, canalul online de vânzare este în acest moment extrem de important. Chiar și pentru o afacere care nu vinde în online, acest canal este important pentru că ajută la creșterea notorietății și la fidelizarea clienților, la construcția unei relații de durată cu aceștia. Noi vindem online în proporție de 70%.

Un sfat pentru tinerii la început de drum?

Cred că pentru orice tânăr este important să activeze într-un mediu unde se poate dezvolta și poate învăța. Este de asemenea esențial să aibă încredere în ceea ce face și să fie convins de șansele lui de reușită, chiar și în condiții potrivnice. Este importantă această perseverență a oamenilor care cred în ideile lor.