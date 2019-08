Veste șoc aflată de Liviu Dragnea în pușcărie. Fiul său a câștigat un proces extrem de important. Valentin Ștefan Dragnea i-a învins în instanță pe cei de la CEC Bank. După publicarea în mass-media a extraselor bancare ale lui Dragnea junior s-a lasat cu un audit intern in cadrul CEC Bank. Mai mult, acesta a făcut și o plangere penala pentru dezvaluirea secretului de serviciu si intentat un proces in care se cer daune morale de 100.000 de euro.



Detaliile stau in motivarea deciziei judecatoresti care a stabilit, in februarie 2019, ca CEC Bank a facut o fapta ilicita atunci cand a generat extrasele de cont si a obligat banca sa-i plateasca lui Dragnea Jr. cheltuieli de judecata de 5.000 de lei.

Tot atunci, Tribunalul Bucuresti a respins solicitarea lui Dragnea Jr. de plata a unor daune morale de 100.000 de euro. Decizia nu este definitiva si poate fi contestata. Niciuna din parti nu a declarat inca apel, anunță ziare.com.

Totul scandalul a izbucnit după ce în februarie anul trecut cei de la Rise project au publicat un articol în care descriau cum mai multe proprietati ale Tel Drum au ajuns la societatea Zooveg 2010, controlata de Dragnea Jr.

O alta dezvaluire privea modul in care dividendele de la firma Zooveg 2010 au ajuns in contul lui Dragnea Jr si ce s-a facut cu acesti bani. Aceasta parte era facuta in baza unui extras personal de cont bancar al lui Valentin Stefan Dragnea.

Documentul a fost emis pe 15 decembrie 2017, de sucursala CEC Bank din Corabia si acopera ultimul trimestru al anului respectiv (6 septembrie – 15 decembrie 2017). RISE dezvaluia ca Dragnea jr. a capitalizat cu o parte din bani celebra ferma de porci Salcia, iar o alta parte i-a trimis surorii sale, Alexandra Maria, cu titlul de cadou sau donatie.

Dupa publicarea articolului, Valentin Stefan Dragnea a deschis pe 23 aprilie 2018 un proces la Tribunalul Bucuresti impotriva CEC Bank si a cerut sa constate caracterul ilicit al CEC Bank de a genera fara acordul sau extrasele de cont, daune morale de 100.000 euro, obligarea CEC Bank, pe cheltuiala acesteia, la publicarea in integralitate a hotararii de condamnare intr-un cotidian national de larga raspandire si cheltuieli de judecata.

Prin divulgarea neautorizata, cu incalcarea secretului bancar, de catre CEC Bank a informatiilor a extraselor de cont, au fost facute publice date personale, atat date financiare, cat si domiciliul sau.

Potrivit motivarii judecatorilor, imediat dupa aparitia articolului RISE, CEC Bank a facut doua lucruri: un audiat intern realizat de Directia Antifrauda si Control din cadrul bancii si o sesizare penala la Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 3, privind divulgarea unor informatii secrete de serviciu sau nepublice.

Concluzia auditului: au fost identificati 4 angajati ai bancii ce au emis extrase de cont din contul lui Dragnea jr., iar publicarea extraselor in discutie s-a efectuat la Agentia Caracal, Slatina, de catre un angajat care avea functia de sef de serviciu, mai spune sursa citată.

